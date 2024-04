Kylian Mbappe przyćmił Lewandowskiego. Te gole dadzą mu miejsce w historii

To nie Robert Lewandowski, a Kylian Mbappe został bohaterem dwumeczu między Barceloną a PSG. Dwie bramki francuskiego napastnika zapewniły awans do półfinału jego drużynie. Mbappe tym samym ma już na koncie aż 48 bramek w rozgrywkach Ligi Mistrzów, co sprawiło, że zrównał się dorobkiem z takimi legendami jak Andrij Szewczenko i Zlatan Ibrahimović. Daje mu to miejsce w dziesiątce najlepszych strzelców wszech czasów.