PSG już przed meczem było pewne awansu do kolejnej rundy. Tymczasem Mbappe potrzebował zaledwie siedmiu minut, by zdobyć dwie bramki w starciu z belgijskim Club Brugge.



Dla francuskiego napastnika był to już 30. i 31. gol w Lidze Mistrzów. Tym samym został najmłodszym piłkarzem w historii LM, który przekroczył barierę 30 zdobytych bramek!

Jak podał oficjalny profil Champions League, Mbappe dokonał tego, mając zaledwie 22 lata i 352 dni.

Kylian Mbappe z rekordem Ligi Mistrzów

Tym samym Mbappe pnie się w górę w klasyfikacji strzelców wszech czasów LM. Mając na koncie 31 goli zrównał się w rankingu z Arjenem Robbenem.



W wieku niespełna 23 lat francuski strzelec wyprzedza już takie tuzy futbolu jak Wayne Rooney (30 bramek), Kaka (30), Samuel Eto'o (30), Patrick Kluivert, David Trezeguet czy Roy Makkay (wszyscy 29).



Zdjęcie Kylian Mbappe / IAN LANGSDON / PAP/EPA

