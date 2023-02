Do kuriozalnej sytuacji doszło w 16. minucie meczu, gdy sędzia odgwizdał rzut wolny dla Chelsea na wysokości pola karnego Borussii Dortmund . Stały fragment gry wykonał obrońca "The Blues" - Reece James.

Anglik nieźle dośrodkował piłkę, kierując ją wprost do Thiago Silvy . Brazylijczyk - jak pierwotnie mogło się wydawać - wykonał swoje i skierował ją do bramki , pokonując stojącego między słupkami Gregora Kobela.

Liga Mistrzów: Borussia Dortmund - Chelsea. Thiago Silva strzelił gola... ręką

Prowadzący to spotkanie hiszpański sędzia Jesus Gil Manzano błyskawicznie dał jednak znać, że gol nie zostanie uznany. Thiago Silva zareagował na to wyjątkowo spokojnie, lecz nagle ruszył w stronę sędziego, gdy ten sięgnął do kieszeni, w której trzymał kartki.