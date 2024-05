Kuriozum przed hitem. Nie mógł polecieć z drużyną do Paryża. Absurdalny powód

Jako że Paris Saint-Germain wskazywane było jeszcze przed ćwierćfinałami jako jeden z faworytów, obok Manchesteru City i Realu Madryt do wygrania Ligi Mistrzów, eksperci nie wyobrażali sobie innego scenariusza, aniżeli wygrana mistrza Francji z Borussią Dortmund . Podopieczni Edina Terzicia sprawili jednak psikusa i na Signal Iduna Park całkowicie zneutralizowali zagrożenie ze strony napastników PSG. Efekt? Sensacyjne zwycięstwo 1:0.

Dortmundczycy zrobili spory krok w kierunku awansu do finału Ligi Mistrzów, choć przed nimi jeszcze niezwykle wymagający rewanż na Parc des Princes. Powiedzieć, że podopieczni Luisa Enrique są faworytami, to jak nie powiedzieć nic. Borussia jeszcze nigdy w Paryżu nie wygrała , choć miała okazję gościć tam wielokrotnie.

PSG do rewanżu przystąpi poważnie osłabione kadrowo. Kontuzji w pierwszym meczu przeciwko BVB doznał Lucas Hernandez, a wstępne scenariusze zakładają, że może go ona wykluczyć nawet z udziału w mistrzostwach Europy. Zastąpienie defensora może być sporym problemem. Hiszpan nie ma zaufania do Milana Skriniara, a Danilo Pereira i Beraldo w ostatnim spotkaniu ligowym wyglądali na tle walczącego o utrzymanie Le Havre bardzo słabo.