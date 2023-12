Kuriozalny gol, ale pewny awans. Reprezentant Polski znów bez błysku

Napoli miało niby tylko postawić kropkę nad i w walce o awans do fazy grupowej LM. Mistrzom Włoch wystarczyłby do tego remis , ale ostatnio są w sporym kryzysie. Z ostatnich pięciu spotkań przegrali aż cztery, a pokonali jedynie Atalantę Bergamo.

Także Zieliński nie za bardzo pomaga drużynie. Ostatnio jakąkolwiek liczbę do statystyk dodał 3 października, kiedy strzelił gola Realowi Madryt. Od 11 spotkań nie zdobył bramki ani nie zaliczył asysty. A mimo to włoskie media przekonują, że coraz więcej klubów stara się go ściągnąć w związku z wygasającym w czerwcu kontraktem.