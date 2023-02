Kuriozalna pomyłka Alissona! Zaprzepaścił prowadzenie z Realem [WIDEO]

Starcie Liverpool F.C. i Realu Madryt był bez wątpienia ozdobą wtorkowego wieczoru z Ligą Mistrzów - obie ekipy miały sobie bowiem coś do udowodnienia po ostatnim finale Champions League: " Królewscy " chcieli potwierdzić swoją dominację nad oponentami, "The Reds" chcieli zaś zmyć porażkę sprzed miesięcy.

Potyczka lepiej zaczęła się dla LFC - gospodarze wyszli na prowadzenie dzięki wspaniałemu strzałowi Darwina Nuneza piętką, a następnie wykorzystali kompletne "zaćmienie" ze strony Thibaulta Courtoisa , który nieporadnie próbował przyjmować piłkę, a ta... trafiła do Mohameda Salaha. Egipcjanin bez mrugnięcia okiem podwyższył na 2-0.

Liverpool F.C. - Real Madryt. Alisson Becker z okropnym błędem, Vinicius z kolejnym golem

Komedia bramkarskich pomyłek na tym się nie zakończyła. Najpierw jednak Vinicius wlał nową nadzieję w serca fanów "Los Blancos", strzelając precyzyjnie do bramki Liverpoolu - w tej sytuacji nie było jednak nic przesadnie niezwykłego, w przeciwieństwie do kolejnego trafienia Brazylijczyka.

W 36. minucie poszedł on do końca za akcją, dzięki czemu skorzystał na błędzie Alissona Beckera - ten otrzymał podanie od Joego Gomeza i przy próbie wybicia... trafił wprost w napastnika rywali. Futbolówka wpadła do siatki i zrobiło się 2-2...