Kto jeszcze wyśmiewa "good ebening"? Bijatyki i majstersztyki Ligi Mistrzów

Unai "Good Ebening" Emery - gwiazda Ligi Mistrzów i rankingu Elo

Villarreal to jedno z najmniejszych miast w historii Ligi Mistrzów, ale w ćwierćfinale wielkość tamtejszego klubu musiał właśnie uznać Bayern z Robertem Lewandowskim (to zresztą drugi półfinał LM dla klubu z 50-tys. miasta). Wielkość trenera Unaia Emery'ego najlepiej pokazuje trenerska odsłona piłkarskiego rankingu Elo, unaoczniająca postęp dokonywany przez drużyny pod wodzą danego szkoleniowca. Unai Emery w tym rankingu jest na jedenastym miejscu w historii. Nie na jedenastym w Hiszpanii czy w Lidze Mistrzów. Na jedenastym miejscu w całej historii futbolu!

Reklama

Ten wykres pewnie i tak nie zmieni opinii o hiszpańskim trenerze w Paryżu, gdzie wciąż pamięta mu się ligomistrzową klęskę PSG z Barceloną 1-6. Czy Emery zostanie doceniony w Anglii, gdzie nie poszło mu w Arsenalu i gdzie wciąż drwiono z jego akcentu, a zwłaszcza z "good ebening"?

Pokonanie przez Villarreal Liverpoolu w półfinale Ligi Mistrzów może wpłynąć nawet na największych koneserów tego typu filmików i angielskiego humoru. "Najważniejszego gola w historii Villarreal CF" zdobył Samu Chukwueze, którego droga do Ligi Mistrzów była wyjątkowo kręta i wiodła przez konflikt z rodziną i boską interwencję.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Villarreal CF gol na 1-1 .WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Czy gol Roberta Lewandowskiego wystarczy do króla strzelców Ligi Mistrzów?

Zanim Samuel Chukwueze zdobył bramkę, gola strzelił Robert Lewandowski, a zanim Robert Lewandowski kopnął na 1-0, kopnął rywala tak, że mógł wylecieć z boiska z czerwoną kartką (pierwszy raz od dziewięciu lat i meczu Bayernu z HSV, w którym główną rolę zagrał znany z Lecha Poznań Artjoms Rudnevs). Gola Polaka można nazwać majstersztykiem, a można określić po prostu 13. golem w tym sezonie LM.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gol Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern Monachium - Villarreal CF. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

To pozwala Lewandowskiemu utrzymywać prowadzenie w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów 2021/2022, ale czy pozwoli ją wygrać? Za jego plecami już czai się...

Karim Benzema - kandydat nr 1 do Złotej Piłki

Wszystko rozegrało się w ciągu ok. 10 minut. Jeszcze w 80. minucie obu wtorkowych ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, Bayern prowadził 1-0 i nacierał, by wywalczyć awans przed dogrywką, a Real przegrywał z Chelsea 0-3. "Królewscy" doprowadzili jednak do dogrywki, w której znów decydujący cios zadał Karim Benzema.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt – Chelsea gol na 2-3. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

CZYTAJ TEŻ: Benzema w życiowej formie jako 34-latek. Czym się zajada? Kulisy metamorfozy

To sprawia, że Benzema staje się faworytem do wygrania Złotej Piłki "France Football", pierwszy raz przyznawanej w nowej wersji, za sezon, a nie za rok kalendarzowy. Kibice Realu i Francuzi nie mają wątpliwości.

Majstersztyk Luki Modricia podał tlen Realowi

Nie byłoby tego gola Benzemy w dogrywce meczu Real - Chelsea, gdyby we wspominanej 80. minucie Luka Modrić nie zanotował najwspanialszej asysty tego sezonu, gdy idealnie przetransportował piłkę na buta Rodrygo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt – Chelsea gol na 1-3. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Jak stwierdził dziennikarz Fabrizio Romano, ta asysta Modricia powinna być pokazywana w muzeum. "To nie futbol, to sztuka" - napisał. A Real Madryt na swoim profilu szybko tę sztuką oprawił w ramy.

CZYTAJ TEŻ: Luka Modrić, chorwacki fenomen Realu Madryt. Jakim cudem się nie starzeje?

Atletico - Manchester City, wielka draka w ćwierćfinale

W Madrycie w tym tygodniu wystawiano nie tylko sztukę za sprawą Modricia, ale nie obyło się też bez kultury stricte fizycznej, czy wręcz kultury niskiej. W meczu Atletico - Manchester City z każdą minutą było goręcej, w końcu gospodarzom puściły nerwy, zaczęło się kopanie, odpychanie, a licznik żółtych kartek (i jednej czerwonej dla Felipe) bił coraz intensywniej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czerwona kartka dla Felipe w meczu Atletico Madryt - Manchester City. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

I tylko goli zabrakło, a w sumie o awansie City zdecydowało jedyne trafienie Kevina De Bruyne z Manchesteru. Pep Guardiola ostatecznie nie wystawił dwunastu piłkarzy, wykombinował jednak, jak przełamać obronę Atletico, w pierwszym meczu ustawioną w 1-5-5-0. W drugiej połowie rewanżu madrytczycy przeszli metamorfozę rodem z telewizyjnych show o zaniedbanych paniach, robionych na bóstwo u kolejnych kosmetyczek i fryzjerek. Atletico atakowało z dawną niewidzianą werwą i polotem, które jednak z czasem ustąpiły pola nerwom.

Liverpool - Benfica jak wesołe miasteczko

Wesoło bywa za to u Jürgena Kloppa i faktycznie, ćwierćfinał Liverpool - Benfica miał w sobie spory pierwiastek braku odpowiedzialności. Gole tracone przez obie ekipy (Ibrahima Konate strzelił niemal identycznie i w pierwszym, i w drugim spotkaniu; o czymś takim jak wnioski w Portugalii ostatnio nie słyszano) bardziej niż podziwiać kunszt strzelców, podkreślają beztroskę obrońców, którzy gratis do darowanych piłek powinni wręczać watę cukrową. Skończyło się na 3-3, wyniku, który w Liverpoolu jest darzony szczególnym sentymentem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liverpool - Benfica Lizbona 3-3. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Kto tam, panie, w półfinałach Ligi Mistrzów?

W półfinałach Ligi Mistrzów czekają nas dwa boje angielsko-hiszpańskie.

Liverpool FC - Villarreal CF

Manchester City - Real Madryt

Kiedy zostaną rozegrane półfinały LM? Mecze wyznaczono na 26-27 kwietnia oraz 3-4 maja. Transmisje wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Polsacie Sport Premium, skróty wideo wszystkich spotkań LM na Sport.Interia.pl.