Krok od gigantycznej sensacji w Madrycie. Potworne męki Realu z totalnym nowicjuszem

Sympatycy Realu Madryt spodziewali się, że konfrontacja z Unionem Berlin będzie tylko radosnym przetarciem przed kolejnymi potyczkami w grupowej fazie Ligi Mistrzów. "Królewscy" mieli zrobić z niemieckim nowicjuszem dokładnie to, co dzień wcześniej FC Barcelona z Royalem Antwerp . Katalończycy rozgromili niżej notowanego rywala 5-0 , trzema bramkami prowadząc już po 22 minutach.

Podstawy do optymizmu wśród stałych bywalców Santiago Bernabeu były całkiem solidne. Mimo kłopotów kadrowych (kontuzje czołowych graczy) "Los Blancos" wygrali komplet ligowych spotkań w tym sezonie i otwierają tabelę La Liga. Z kolei gości sparaliżować miał fakt historycznego debiutu na arenie Champions League .

Tymczasem po pierwszych 45 minutach... konsternacja. Nie było spodziewanej egzekucji. Zamiast pogromu mieliśmy bezbramkowy remis , a liczba celnych strzałów z obu stron wynosiła zero.

Trzymali się dzielnie do czwartej minuty doliczonego czasu gry. Wówczas Jude Bellingham zrobił to, co lubi najbardziej - został bohaterem wieczoru. Jego trafienie w podbramkowym zamieszaniu dało "Królewskim" komplet punktów na inaugurację bieżącej edycji LM.