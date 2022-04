Krew polała się na boisku. Powinien być karny dla Bayernu?

Gdy w doliczonym czasie meczu Villarreal - Bayern wydawało się, nic już się nie zmieni, nagle po jednym z dośrodkowań w polu karnym gospodarzy upadł Leon Goretzka. Zawodnik Bayernu wyskoczył do górnej piłki wraz z Pau Torresem. Defensor okazał się być lepszy i wygrał pojedynek, a następnie trafił łokciem w okolice oka Goretzki. Niemiec upadł na murawę, a po chwili jego twarz została zalana krwią.

Liga Mistrzów. Bayern powinien mieć rzut karny?

Doświadczony angielski sędzia Anthony Taylor, który regularnie występuje w Lidze Mistrzów, nie dopatrzył się przewinienia i pozwolił kontynuować grę. Decyzja ta wywołała ogromne kontrowersje, gdyż każdy widział Goretzkę z twarzą całą we krwią.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Villarreal - Bayern Monachium. SKRÓT MECZU. WIDEO Polsat Sport

Bayernowi pozostało zatem wierzyć w sędziów VAR, którzy dopatrzą się przewinienia, a następnie podejmą interwencję i ostatecznie podyktowany zostanie rzut karny. Tak się jednak nie stało i gdy Goretzce udzielono pomocy, gra została wznowiona. Dlaczego mimo widocznego trafienia łokciem w głowę i rozciętej twarzy, sędziowie nie podyktowali rzutu karnego?

Czy Bayern może czuć się skrzywdzony w meczu Ligi Mistrzów?

Sędziowie meczu Villarreal - Bayern analizując to zdarzenie wzięli pod uwagę fakt, że Pau Torres wyskoczył zdecydowanie wyżej do główki i przez to wygrał pozycję. Następnie Goretzka wpadł na łokieć zawodnika Villarreal i doszło do nieprzyjemnie wyglądającego urazu.

Decyzja sędziów jest z pewnością kontrowersyjna, jednak interpretacja arbitrów jest prawidłowa. Zgodnie z wytycznymi i interpretacjami należy uznać, że Pau Torres prawidłowo wyskoczył do piłki i był na niej skoncentrowany. Jego ręce były ułożone naturalnie, a sam zawodnik skoczył wyżej. To Goretzka przegrał pozycję i 'nadział' się na łokieć.

Choć decyzja sędziów jest kontrowersyjna, to moim zdaniem jest prawidłowa. Uważam, że nie jest to ewidentne uderzenie łokciem w twarz, a bardziej tzw. ‘nadzianie się’. Trudno jest zatem ukarać Pau Torresa za to, że po prostu wygrał główkę, a przeciwnik spóźniony wskoczył w niego.

Liga Mistrzów. Gol dla Villarreal anulowany przez VAR!

W 41. minucie bramkę na 2-0 po tzw. centrostrzale zdobył Francis Coquelin. Radość zawodników i kibiców Villarreal nie trwała zbyt długo, gdyż sędziowie VAR szybko ocenili, że chwilę wcześniej doszło do spalonego i ostatecznie gol został anulowany. Sytuacja była jasna i klarowna, a VAR spełnił swoje zadanie.

Rewanżowe spotkanie Ligi Mistrzów Bayern - Villarreal zostanie rozegrane we wtorek 12 kwietnia o godzinie 21. Transmisja na kanale Polsat Sport Premium oraz Polsat Box Go.