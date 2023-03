Napoli bez większych problemów poradziło sobie z Eintrachtem Frankfurt i awansowało do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Samo spotkanie przykryly jednak nieco wydarzenia, które miały miejsce kilka godzin wcześniej. W centrum miasta doszło do regularnej wojny między chuliganami obu klubów, a także interweniującą policją. Włoska policja aresztowała podejrzanych, a kilku funkcjonariuszy w wyniku walk zostało rannych. Do całej sprawy odniósł się także prezydent Napoli, Aurelio de Laurentiis, który wystosował komunikat do władz, by te stanowczo zareagowały. - Niech nasza pani premier zrobi to, co Margaret Thatcher - stwierdził.