Piłkarskiego cudu nie było. Viktoria Pilzno przegrała z Interem Mediolan 0:4 , co oznacza, że do dalszego etapu Ligi Mistrzów nie awansują nie tylko Czesi, ale również FC Barcelona. Katalończykom znów przyjdzie grać w Lidze Europy. Z tego względu wynik meczu Barcy z Bayernem Monachium nie ma większego (może za wyjątkiem prestiżowego) znaczenia. Transmisję spotkania można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go .



Internauci z przekąsem komentują wpadkę ekipy prowadzonej przez Xaviego. W sieci wysyp memów i filmików mających podsumować los Roberta Lewandowskiego i spółki.

Leje kubeł zimnej wody. To koniec złudzeń dla Barcelony i "Lewego" w Lidze Mistrzów

FC Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów. Internauci żartują, hitem wideo z Lewandowskim

Rosnącą popularnością cieszy się wideo z sylwetką... Roberta Lewandowskiego. Widać na nim tańczącego piłkarza i logo Ligi Europy w tle.

Są też m.in. obrazki z Interem Mediolan, "gratulacje" od Realu Madryt i filmik z Cristiano Ronaldo.

Niezbyt do śmiechu jest za to hiszpańskim ekspertom i dziennikarzom. "Tragedia stała się rzeczywistością. Barcelona drugi rok z rzędu nie zagra w Lidze Mistrzów i będzie musiała pokazać się w Lidze Europy" - piszą w "Marce". "Katastrofa dla Barcy" - dodaje "AS".

Szczery wywiad Lewandowskiego, nie zawsze jest kolorowo. "Nie jestem maszyną"

