Kowalczyk powiedział wprost, co sądzi o Lechu. Werdykt po boju o Ligę Mistrzów

Ostatnio dyrektor sportowy Lecha - Tomasza Rząsa - zdradził, że to okienko transferowe było historyczne dla poznańskiego klubu. - Mogę potwierdzić, że to było rekordowe okienko w historii Lecha Poznań. Wydaliśmy ok. 15 milionów euro - tłumaczył.

Do ekipy mistrzów Polski trafił chociażby Terry Yegbe. Defensor z Ghany nie mógł lepiej przywitać się z kibicami. W 61. minucie meczu przeciwko AGF Aarhus strzelił cudownego gola z dystansu na 3:1.

Lech dał pokaz siły, Kowalczyk jest zachwycony

Ostatecznie przedstawiciel Ekstraklasy dołożył jeszcze jedną bramkę i triumfował 4:1 na stadionie rywala z Danii. Kibice "Kolejorza" nie mogli wymarzyć sobie lepszego startu kwalifikacji Ligi Mistrzów.

Zachwycony postawą Lecha jest również Wojciech Kowalczyk. - Było takie hasło, że jak awansujemy, to odjedziemy Ekstraklasie. Nawet uważam, że Lech już prawdopodobnie odjechał, bo wygląda świetnie, utrzymuje tych piłkarzy, którzy zdobyli dwa mistrzostwa z rzędu. I uwaga - awans do Ligi Mistrzów, i to będzie ta drużyna, która odjedzie Ekstraklasie - powiedział w jednym z programów "Weszło".

Były reprezentant Polski porównał obecny status poznańskiego klubu do tego, co dzieje się w Legii Warszawa, gdzie występował przed laty. - To jest właśnie ten projekt, który - i uwaga, bo się wkurzą na mnie, a mogą się wkurzać, ale nie na mnie, tylko na tych z Ł3 - może sprawić, że Lech trochę lat może porządzić w polskiej piłce - słyszymy.

Co więcej, Kowalczyk w kontekście Lecha wspomniał także o legendarnej już Wiśle Kraków Bogusława Cupiała. - Coś mi się wydaje, że Lech, jeśli awansuje do Ligi Mistrzów, to w końcu będziemy mieli ten projekt, co miał być za Bogusława Cupiała w Wiśle Kraków. Później też w Legii - twierdzi.

Oprócz tego ekspert jest zdumiony przygotowaniem ekipy Nielsa Frederiksena do walki o najważniejsze europejskie puchary. - Lech w tym meczu wyglądał tak: świetnie przygotowany szybkościowo, piłkarsko, a co najważniejsze, ja nie widziałem od lat 90. zespołu przygotowanego do Ligi Mistrzów z taką ławką rezerwowych - powiedział.

Rewanżowy mecz z AGF Aarhus odbędzie się w środę 29 lipca w Poznaniu. W przypadku awansu Lech w trzeciej rundzie kwalifikacji zagra z fińskim KuPS lub azerskim Sabah Baku.

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