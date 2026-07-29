Walka o fazę ligową Ligi Mistrzów jest już na półmetku. W środę rozegrano pozostałe spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dwa z tych starć szczególnie interesowały polskich kibiców. Na swoim terenie rewanżowe spotkania rozgrywali Lech Poznań oraz Górnik Zabrze.

Przed drugim ze spotkań w znacznie lepszym położeniu znajdował się mistrz Polski. "Kolejorz" w pierwszym spotkaniu wygrał 4:1 z duńskim Aarhus, co dawało im bardzo dużą zaliczkę przed rewanżem na swoim terenie.

Górnik z kolei musiał odrabiać straty z pierwszego spotkania. Wicemistrz Polski leciał do Stambułu jak na pożarcie, a finalnie nie zaprezentował się najgorzej w starciu ze znacznie wyżej notowanym Fenerbahce. Turcy przeważali przez cały mecz, ale ostatecznie wygrali "tylko" 1:0. Taki rezultat dawał pewne nadzieje przed rewanżem.

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Blamaż Lecha, Górnik walczył do końca. Straty w rankingu UEFA odnotowane

W tle poczynań polskich klubów znajduje się ranking UEFA, będący dla wielu kibiców "oczkiem w głowie". Ten sezon nasza federacja rozpoczęła na 10. miejscu, które daje mistrzowi Polski automatyczny awans do fazy ligowej LM w sezonie 2028/29.

Głównym zagrożeniem w walce o to miejsce są Czesi. Polskie kluby w ubiegłym tygodniu wywalczyli 0.400 punktu do rankingu krajowego. To o 0.200 więcej od Czechów, którym delikatnie odskoczyliśmy. Nasi południowi sąsiedzi mają jednak asa w rękawie, którym jest Slavia Praga pewna gry w fazie ligowej LM. Czesi z tego tytułu już wkrótce otrzymają dodatkowe punkty, które mogą pozwolić im wyprzedzić Polaków.

W środę wszystko poszło nie tak, jak oczekiwano. Lech w rewanżowym starciu a Aarhus zaprezentował się fatalnie. Drużyna Frederiksena do przerwy przegrywała 0:1, a w drugiej połowie doszło do prawdziwej katastrofy. Mistrz Danii strzelił kolejne dwie bramki, doprowadzając tym samym do dogrywki. Porażka 1:3 po 90 minutach oznaczała, że Lech nie zarobił dla naszej federacji choćby punktu. W dodatkowym czasie oba zespoły strzeliły po jeszcze jednym golu. O awansie Aarhus ostatecznie przesądziły rzuty karne.

Cudu nie było również w Zabrzu. Górnik już na początku spotkania stracił gola po uderzeniu z rzutu karnego, co już na starcie mogło podciąć im skrzydła. Dość nieoczekiwanie drużyna Michala Gasparika nie ustała w swoich staraniach, czego efektem była wyrównująca bramka tuż przed przerwą Michala Sacka.

Na więcej Górnika nie było stać - Zabrzanie odpadli z Ligi Mistrzów remisując w rewanżu 1:1. Taki wynik oznacza jednak, że do puli polskiej federacji w rankingu UEFA wpadło dodatkowe 0.100 punktów. Na tym kończy się środowa zdobycz punktowa.

Ranking UEFA po środowych spotkaniach eliminacji Ligi Mistrzów

1. Anglia - 98.519

2. Włochy - 84.232

3. Hiszpania - 78.618

4. Niemcy - 76.688

5. Francja - 64.511

6. Portugalia - 60.450 (+0.200)

7. Belgia - 55.850 (+0.200)

8. Holandia - 48.895 (+0.166)

9. Turcja - 45.775 (+0.600)

10. Polska - 42.625 (+0.500)

11. Czechy - 42.025 (+0.200)

12. Grecja - 40.812 (+0.400)

w nawiasach dotychczasowy dorobek w tym sezonie





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