Koszmar Realu Madryt przed bojem w Lidze Mistrzów. Samolot musiał zmienić trasę

Real Madryt przystępuje do pucharowej fazy Ligi Mistrzów, w przeddzień pierwszego meczu napotykając na nieoczekiwane perturbacje. "Królewscy" we wtorek zmierzą się na wyjeździe z RB Lipsk poirytowani wydarzeniami, jakie rozegrały się w trakcie poniedziałkowej podróży do Niemiec. Z powodu strajku personelu lotnisk w Saksonii musieli lądować ponad 160 kilometrów od pierwotnie obranego portu. Na domiar złego w drodze do hotelu ich autokar uczestniczył w wypadku drogowym.