Koszmar Polaka w LM. Giganci z Anglii bez cienia litości. Strzelili mu 12 goli

Karabach Agdam w tym sezonie debiutuje w Lidze Mistrzów. W tej roli zdążył się pokazać z jak najlepszej strony. Wyjazdowa wygrana z Benficą Lizbona (3:2) i domowy remis z londyńską Chelsea (2:2) odbiły się w Europie głośnym echem. W ostatnich tygodniach niewiele jednak z tych zachwytów zostało.

Pod koniec stycznia, w ostatniej kolejce fazy ligowej, azerski zespół gościł na Anfield Road. Tym razem nie pokusił się o niespodziankę. Liverpool rozbił niżej notowanego rywala 6:0. W bramce pokonanych stał Mateusz Kochalski.

Blamaż Kochalskiego na arenie Champions League. Giganci z Anglii urządzili kanonadę. Najpierw 0:6, teraz 1:6

Mimo dotkliwej porażki z "The Reds" ekipa Karanachu awansowała do fazy play-off. Pierwszy mecz o 1/8 finału okazał się jednak dla nuworyszy koszmarem. Domowa potyczka z Newcastle United zakończyła się porażką 1:6.

W bramce pokonanych ponownie stanął Kochalski. Już do przerwy skapitulował pięciokrotnie. Jeden gol padł po rzucie karnym sprokurowanym przez Polaka.

Trzeba jednak podkreślić, że gdyby nie 25-letni golkiper, doszłoby do prawdziwej rzezi. Bez udanych interwencji Kochalskiego "Sroki" wygrałyby zapewne wynikiem dwucyfrowym. Rewanż (24 lutego) zapowiada się równie wystrzałowo.

Kontrakt Kochalskiego z Karabachem zachowuje ważność do połowy 2027 roku. Zawodnik czuje się w Azerbejdżanie samotny, czego nie ukrywa w kontaktach z mediami. Tej zimy przyjął ofertę Widzewa Łódź. Jego pracodawca nie wyraził jednak zgody na transfer.

Statystyki meczu Karabach Agdam 1 - 6 Newcastle United Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 8 22 Strzały celne 2 14 Strzały niecelne 3 3 Strzały zablokowane 3 5 Ataki 52 100

