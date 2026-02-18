Koszmar Polaka w LM. Giganci z Anglii bez cienia litości. Strzelili mu 12 goli

Łukasz Żurek

Mateusz Kochalski będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o dwóch ostatnich występach w Lidze Mistrzów. Polski golkiper Karabachu Agdam został pokonany w sumie 12 razy przez kluby z Premier League. Najpierw sześć goli strzelili mu zawodnicy Liverpoolu. W środowy wieczór to samo uczynili piłkarze Newcastle, którzy w pierwszym meczu 1/16 finału pokonali azerski klub na jego terenie 6:1. Goście z pięciu bramek cieszyli się już do przerwy.

Bramkarz w czerwonym stroju koncentruje się na lecącej prosto w niego piłce podczas meczu piłki nożnej, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Mateusz Kochalski w barwach Karabachu Agdam Giorgi ARJEVANIDZEAFP

Karabach Agdam w tym sezonie debiutuje w Lidze Mistrzów. W tej roli zdążył się pokazać z jak najlepszej strony. Wyjazdowa wygrana z Benficą Lizbona (3:2) i domowy remis z londyńską Chelsea (2:2) odbiły się w Europie głośnym echem. W ostatnich tygodniach niewiele jednak z tych zachwytów zostało.

Pod koniec stycznia, w ostatniej kolejce fazy ligowej, azerski zespół gościł na Anfield Road. Tym razem nie pokusił się o niespodziankę. Liverpool rozbił niżej notowanego rywala 6:0. W bramce pokonanych stał Mateusz Kochalski.

Mimo dotkliwej porażki z "The Reds" ekipa Karanachu awansowała do fazy play-off. Pierwszy mecz o 1/8 finału okazał się jednak dla nuworyszy koszmarem. Domowa potyczka z Newcastle United zakończyła się porażką 1:6.

W bramce pokonanych ponownie stanął Kochalski. Już do przerwy skapitulował pięciokrotnie. Jeden gol padł po rzucie karnym sprokurowanym przez Polaka.

    Trzeba jednak podkreślić, że gdyby nie 25-letni golkiper, doszłoby do prawdziwej rzezi. Bez udanych interwencji Kochalskiego "Sroki" wygrałyby zapewne wynikiem dwucyfrowym. Rewanż (24 lutego) zapowiada się równie wystrzałowo.

    Kontrakt Kochalskiego z Karabachem zachowuje ważność do połowy 2027 roku. Zawodnik czuje się w Azerbejdżanie samotny, czego nie ukrywa w kontaktach z mediami. Tej zimy przyjął ofertę Widzewa Łódź. Jego pracodawca nie wyraził jednak zgody na transfer.

      Liga Mistrzów
      1/16 finału
      18.02.2026
      18:45
      Zakończony
      Elvin Cafarquliyev
      54'
      Anthony Gordon
      3' , 32' (k.) , 33' , 45+-1' (k.)
      Malick Thiaw
      8'
      Jacob Murphy
      72'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Karabach Agdam
      Newcastle United
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Karabach Agdam
      1 - 6
      Newcastle United
      Posiadanie piłki
      40%
      60%
      Strzały
      8
      22
      Strzały celne
      2
      14
      Strzały niecelne
      3
      3
      Strzały zablokowane
      3
      5
      Ataki
      52
      100
      Bramkarz w żółto-czerwonym stroju sportowym z rękawicami piłkarskimi stoi na tle trybun wypełnionych kibicami, wyrażając powagę lub skupienie.
      Mateusz KochalskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Bramkarz w niebieskim stroju sportowym stoi na boisku z rękawicami na dłoniach, lekko uśmiechnięty, w tle rozmyte trybuny stadionu.
      Mateusz KochalskiDOMENICO CIPPITELLIAFP
      Konferencja prasowa Lecha Poznań przed meczem z KuPS KuopioPolsat Sport

