Koszmar Polaka w Lidze Mistrzów, sześć bramek i całkowita klęska. Zwrócono uwagę na jedno
Za nami zakończenie fazy ligowej Ligi Mistrzów - 28 stycznia doszło do wielu naprawdę intrygujących starć, czasem naprawdę zaciętych, a czasem - jak w przypadku potyczki Liverpoolu z Karabachem Agdam - mocno jednostronnych, bo "The Reds" zatriumfowali tu aż 6:0, co bez dwóch zdań było szczególnie bolesne dla bramkarza "Ogierów", Mateusza Kochalskiego. Niemniej azerskie media nieco zignorowały rozmiar porażki, skupiając się na innym, ważnym aspekcie tego, co Karabach osiągnął.
Miesiące pamiętnych starć, zwrotów akcji oraz licznych goli - i ostatecznie doczekaliśmy się domknięcia rywalizacji w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Ostatnie akcenty zmagań na tym etapie postawiono dokładnie 28 stycznia.
W środę przez rywalizację spod znaku Champions League przewinęło się kilku Polaków, ale tylko jeden z nich mógł mówić o szczególnie bolesnym dla swej ekipy wieczorze. Mowa o Mateuszu Kochalskim i jego Karabachu Agdam.
Dominacja w Lidze Mistrzów. Liverpool rozbił Karabach Agdam
"Ogiery" wybrały się bowiem na słynne Anfield i tam nie były w stanie pokusić się o futbolową sensację - Karabach, z polskim golkiperem w wyjściowym składzie, przegrał aż 0:6 z brytyjskim gigantem.
Obraz piłkarskiej bitwy po pierwszej połowie nie wyglądał jeszcze aż nadto tragicznie dla klubu z Azerbejdżanu - "The Reds" wygrywali bowiem "tylko" 2:0 po golach Mac Allistera i Wirtza, natomiast po zmianie stron w LFC puściły już wszelkie hamulce.
W 50. minucie wynik na 3:0 podwyższył Salah, a niedługo potem Kochalskiego pokonywali też Ekitike i - ponownie - Mac Allister. Dzieła zniszczenia dopełnił zaś w 90. minucie Federico Chiesa.
Święto w Azerbejdżanie pomimo porażki. Kochalski i jego kompani napisali historię
Polski bramkarz oraz jego koledzy wbrew pozorom nie zebrali specjalnych cięgów w azerskich mediach - w kaukaskim kraju skupiono się przede wszystkim na wielkim sukcesie, jakim był awans "Ogierów" do fazy pucharowej LM.
"Karabach zapisał się w historii - jesteśmy w play-offach" - napisał Hacı Heydər z apasport.az, wskazując na przełomowy wynik zespołu pomimo sromotnej klęski w ramach wyjazdu do Anglii.
"Napięta noc na Anfield: Karabach osiągnął swój cel pomimo porażki" - stwierdził z kolei portal fanat.az. Jak podkreślono, drużyna "z sukcesami reprezentowała Azerbejdżan" w rozgrywkach Ligi Mistrzów.
Liga Mistrzów. Karabach Agdam postawił się kilku mocnym rywalom
Faktycznie należy oddać, że "Atlilar" byli w stanie kilkukrotnie zaskakiwać uznanych oponentów - podczas fazy ligowej ogrywali Benficę, FC Kopenhaga czy Eintrach Frankfurt. Uszczknęli także punkty Chelsea, remisując z "Tbe Blues" 2:2.
To wszystko sprawiło, że Karabach z dorobkiem 10 pkt znalazł się na 22. miejscu tabeli LM i może liczyć na udział w 1/16 finału rozgrywek. Swojego kolejnego rywala Mateusz Kochalski i jego koledzy z klubu poznają w piątek 30 stycznia, kiedy odbędzie się losowanie tej fazy współzawodnictwa.