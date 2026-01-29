Koszmar Polaka w Lidze Mistrzów, sześć bramek i całkowita klęska. Zwrócono uwagę na jedno

Miesiące pamiętnych starć, zwrotów akcji oraz licznych goli - i ostatecznie doczekaliśmy się domknięcia rywalizacji w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Ostatnie akcenty zmagań na tym etapie postawiono dokładnie 28 stycznia.

W środę przez rywalizację spod znaku Champions League przewinęło się kilku Polaków, ale tylko jeden z nich mógł mówić o szczególnie bolesnym dla swej ekipy wieczorze. Mowa o Mateuszu Kochalskim i jego Karabachu Agdam.

Dominacja w Lidze Mistrzów. Liverpool rozbił Karabach Agdam

"Ogiery" wybrały się bowiem na słynne Anfield i tam nie były w stanie pokusić się o futbolową sensację - Karabach, z polskim golkiperem w wyjściowym składzie, przegrał aż 0:6 z brytyjskim gigantem.

Obraz piłkarskiej bitwy po pierwszej połowie nie wyglądał jeszcze aż nadto tragicznie dla klubu z Azerbejdżanu - "The Reds" wygrywali bowiem "tylko" 2:0 po golach Mac Allistera i Wirtza, natomiast po zmianie stron w LFC puściły już wszelkie hamulce.

W 50. minucie wynik na 3:0 podwyższył Salah, a niedługo potem Kochalskiego pokonywali też Ekitike i - ponownie - Mac Allister. Dzieła zniszczenia dopełnił zaś w 90. minucie Federico Chiesa.

Święto w Azerbejdżanie pomimo porażki. Kochalski i jego kompani napisali historię

Polski bramkarz oraz jego koledzy wbrew pozorom nie zebrali specjalnych cięgów w azerskich mediach - w kaukaskim kraju skupiono się przede wszystkim na wielkim sukcesie, jakim był awans "Ogierów" do fazy pucharowej LM.

"Karabach zapisał się w historii - jesteśmy w play-offach" - napisał Hacı Heydər z apasport.az, wskazując na przełomowy wynik zespołu pomimo sromotnej klęski w ramach wyjazdu do Anglii.

"Napięta noc na Anfield: Karabach osiągnął swój cel pomimo porażki" - stwierdził z kolei portal fanat.az. Jak podkreślono, drużyna "z sukcesami reprezentowała Azerbejdżan" w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów. Karabach Agdam postawił się kilku mocnym rywalom

Faktycznie należy oddać, że "Atlilar" byli w stanie kilkukrotnie zaskakiwać uznanych oponentów - podczas fazy ligowej ogrywali Benficę, FC Kopenhaga czy Eintrach Frankfurt. Uszczknęli także punkty Chelsea, remisując z "Tbe Blues" 2:2.

To wszystko sprawiło, że Karabach z dorobkiem 10 pkt znalazł się na 22. miejscu tabeli LM i może liczyć na udział w 1/16 finału rozgrywek. Swojego kolejnego rywala Mateusz Kochalski i jego koledzy z klubu poznają w piątek 30 stycznia, kiedy odbędzie się losowanie tej fazy współzawodnictwa.

