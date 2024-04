Koszmar Pepa Guardioli. Fatalne wieści tuż przed hitem z Realem Madryt

Real Madryt i Manchester City w ostatnich latach znacznie rozbudowały historię swoich starć. Spotykały się w ostatnich dwóch sezonach w półfinale Ligi Mistrzów, a także w kampanii 2019/20 w 1/8 finału. Teraz dla odmiany zmierzą się w ćwierćfinale. Pierwszy mecz już we wtorek na Estadio Santiago Bernabeu, a rewanż w środę 17 kwietnia na City of Manchester Stadium. Wygrany w kolejnej rundzie zagra z londyńskim Arsenalem lub Bayernem Monachium.

Na ostatnie godziny przed konfrontacją w Madrycie w obozie mistrzów Anglii mógł zapanować co najmniej lekki niepokój. W poniedziałkowe popołudnie media obiegła wieść, że że żaden z kontuzjowanej trójki defensorów ( Kyle Walker , Nathan Ake , Josko Gvardiol ) nie trenował z resztą zespołu. "The Citizens" ćwiczyli w swoim ośrodku treningowym po raz ostatni przed wylotem do stolicy Hiszpanii, rezygnując z możliwości wieczornego trenowania na Bernabeu.

Liga Mistrzów: Real Madryt - Manchester City. Goście przylecą mocno osłabieni

Jak się okazuje, występ dwóch pierwszych przeciwko "Królewskim" jest wykluczony - nie znaleźli się oni w oficjalnej, 21-osobowej kadrze meczowej. Gvardiol poleci z resztą zespołu do stolicy Hiszpanii, ale raczej trudno spodziewać się go w wyjściowym składzie. Jeśli w ogóle pojawi się na murawie, to być może wchodząc z ławki rezerwowych w ostatnich minutach. O 19:15 rozpocznie się konferencja prasowa Pepa Guardioli, który być może ujawni więcej szczegółów co do stanu zdrowia trzech swoich podopiecznych.