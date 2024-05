Koszmar miliarderów nie chce się skończyć. Znamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów

W europejskich pucharach Borussia Dortmund gościła wcześniej na Parc des Princes trzykrotnie. Za każdy razem opuszczała paryski bez zdobytego gola, notując remis i dwie porażki. Tym razem, by świętować awans do finału Ligi Mistrzów, nie musiała trafiać do siatki rywala. Determinował to jednobramkowy triumf w pierwszym starciu obu zespołów.