Koszmar Manchesteru na Old Trafford. Onana znów zawalił

Początek był w wykonaniu United udany. Już w drugiej minucie szansę strzelecką miał Bruno Fernandes , który jednak nieznacznie się pomylił. Gospodarze nie zniechęcali się i dalej spychali przyjezdnych do obrony . Drużyna ze Stambułu wyglądała na bezradną z przodu i skoncentrowaną na zabezpieczaniu dostępu do własnej bramki.

Wydawało się, że skoro Manchester otworzył już wynik, teraz pójdzie za ciosem. Tymczasem nic bardziej mylnego - niespodziewanie to ekipa z Turcji ruszyła do przodu i zamieniła na gola swój pierwszy w tym meczu strzał. W 23. minucie akcję Galatasaray wykończył Wilfried Zaha , czyli były piłkarz "Czerwonych Diabłów" .

Do końca pierwszej połowy to podopieczni Erika ten Haga byli stroną wyraźnie dominującą, ale nie potrafili przypieczętować swojej przewagi kolejnym trafieniem . Na przerwę piłkarze zeszli więc przy wyniku remisowym.

Liga Mistrzów: Manchester United pokonany na Old Trafford

W przerwie holenderski szkoleniowiec zdecydował się na jedną zmianę. Christian Eriksen zajął miejsce Hannibala Mejbriego i już kilka minut po wejściu na boisko popisał się kapitalnym zagraniem prostopadłym do Rashforda. Anglik zmarnował jednak dogodną okazję, podając za plecy do Fernandesa. Ta sytuacja była zapowiedzią tego, co czekało gości w kolejnych fragmentach spotkania. Manchester podkręcił bowiem tempo i ostrzeliwał bramkę przyjezdnych. Hojlund trafił nawet do siatki, ale gol nie został uznany, bo napastnik był na pozycji spalonej.