Mogło być pewne zwycięstwo, a skończyło się na koszmarze w końcówce. FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą w bramce aż do 86. minuty prowadziła w meczu Ligi Mistrzów z Galatasaray 2:0. Duńczycy kończyli jednak mecz w osłabieniu, co wykorzystali gospodarze. "Rzutem na taśmę" zdołali dwukrotnie pokonać Polaka, doprowadzając do wyrównania. Tym samym zdobyli niezwykle cenny jeden punkt, biorąc pod uwagę, w jak trudnej grupie rywalizują obie ekipy.