Dwumecz z Liverpoolem okazał się koszmarem Atletico. Szybko i głupio tracone gole oraz czerwone kartki. Na Wanda Metropolitano drużyna Diego Simeone podniosła się od stanu 0-2, a potem strzelec dwóch bramek Antoine Griezmann wyleciał z boiska. Głupi faul Mario Hermoso i rzut karny wykorzystany przez Mohameda Salaha dał "The Reds" zwycięstwo w Madrycie 3-2. W drugim spotkaniu nieokiełznany temperament zgubił graczy Simeone jeszcze szybciej.





Liverpool - Atletico 2-0. Frustracja piłkarzy Simeone

Atletico zaczęło mecz na Anfield Road obiecująco. Gola straciło jednak już w 13. minucie. Diogo Jota wybiegł do dośrodkowania z prawego skrzydła. Słynąca z niezwykłej organizacji defensywa mistrza Hiszpanii popełniła błąd. Powtórzyła go 8 minut później. Tym razem obrońców z Madrytu wyprzedził Sadio Mane. Senegalczyk zaczął akcję i skończył. Atletico ruszyło do przodu i wtedy Felipe cynicznie kopnął z tyłu Mane. To był ostateczny wyrok na mistrzów Hiszpanii. Sami go na siebie sprowadzili, choć Liverpool grał bardzo dobrze.





Liverpool - Atletico 2-0. The Reds wygrali grupę

Gracze Atletico do kończ nie potrafili zapanować nad poczuciem krzywdy. W drugiej połowie Liverpool miał zdecydowaną przewagę. W 56. min Luis Suarez zdobył gola dla gości anulowanego ze względu na spalonego. Poza linią obrony Liverpoolu był stoper Jose Gimenez, który zgrał piłkę głową do sławniejszego rodaka. Suarez strzelił, był rykoszet, który zmylił Alissona Beckera. Analiza VAR odebrała gościom gola i resztę nadziei.

Drużyna Kloppa wygrała grupę. Atletico jest skazane na walkę o drugą pozycję. Musi pokonać Milan w następnej kolejce, a potem wyjedzie do Porto, które teraz jest wiceliderem. Misja drużyny Simeone jest ekstremalna. Zwłaszcza, że drużyna jest daleka od szczytu formy.





Liga Mistrzów

2021-11-03 21:00 | Stadion: Anfield | Widzów: 51347 | Arbiter: Danny Makkelie Liverpool FC Atletico Madryt 2 0 DO PRZERWY 2-0 Diogo Jota 13' S. Mané 21'

2 0 Liverpool FC Atletico Madryt Alisson Alexander-Arnold Matip van Dijk Tsimikas Henderson Oxlade-Chamberlain Fabinho Salah Jota Mané Oblak Felipe Hermoso Giménez Koke Trippier Correa Félix Carrasco De Paul Suárez SKŁADY Liverpool FC Atletico Madryt Alisson Becker Jan Oblak 90′ 90′ Trent Alexander-Arnold 36′ 36′ Felipe Augusto de Almeida Monteiro 90′ 90′ Joel Matip 8′ 8′ Mario Hermoso Canseco Virgil van Dijk José Gimenez Konstantinos Tsimikas 38′ 38′ 69′ 69′ Jorge Resurrecion Merodio Koke Jordan Henderson Kieran Trippier 78′ 78′ Alex Oxlade-Chamberlain 75′ 75′ Ángel Martín Correa 60′ 60′ Tavares Fabinho 52′ 52′ 59′ 59′ João Félix Sequeira Mohamed Salah 69′ 69′ Yannick Carrasco 13′ 13′ 85′ 85′ Diogo José Teixeira da Silva Rodrigo Javier De Paul 21′ 21′ 15′ 15′ 46′ 46′ Sadio Mané 38′ 38′ 59′ 59′ Luis Suarez REZERWOWI Caoimhin Kelleher Benjamin Lecomte Adrián San Miguel del Castillo Francisco Manuel Gonzalez Verjara Ibrahima Konaté 59′ 59′ Renan Augusto Lodi dos Santos 90′ 90′ Nathaniel Phillips 69′ 69′ Szime Vrsaljko Andrew Robertson 59′ 59′ Hector Herrera Neco Williams Carlos Martín Domínguez Tyler Morton 75′ 75′ Javier Serrano Martínez 60′ 60′ Alcantara Thiago 69′ 69′ Matheus Santos Carneiro da Cunha 78′ 78′ Takumi Minamino Alejandro Iturbe Encabo 78′ 78′ Divock Origi 46′ 46′ 78′ 78′ . Roberto Firmino

STATYSTYKI Liverpool FC Atletico Madryt 2 0 Posiadanie piłki 72,7% 27,3% Strzały 15 4 Rzuty rożne 5 3 Faule 12 9 Spalone 1 2