Kosmiczny wyczyn Erlinga Haalanda. Snajper Manchesteru City pobił rekord

Wynik spotkania w 27. minucie otworzył Rodri, popisując się technicznym strzałem w samo okienko. Na drugie trafienie gospodarze musieli czekać aż do 70. minuty - wtedy to na listę strzelców wpisał się Bernardo Silva. Rezultat spotkania ustalił Erling Haaland , który w 76. minucie wykończył składną akcję "Obywateli" strzałem do pustej bramki.

Liga Mistrzów. Erling Haaland z rekordem

Jak wyliczyli statystycy Opta, było to już 45. trafienie Norwega w tym sezonie, wliczając wszystkie rozgrywki. Tym samym 23-latek pobił rekord goli strzelonych przez piłkarza grającego w klubie Premier League w ciągu sezonu. Poprzednie osiągnięcie należało do Mohameda Salaha, który w sezonie 2017/2018 do strzelenia 44 bramek potrzebował 52 spotkań. Norweg zrobił to w 39 meczach.