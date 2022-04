Kosmiczna goleada w Manchesterze! City ograło Real Madryt

Tomasz Brożek Liga Mistrzów

To, co wydarzyło się we wtorkowy wieczór na stadionie Manchesteru City, na długo zapadnie w pamięci fanów. Piłkarze "The Citizens" i Realu Madryt zagrali tak, jakby występowali w meczu pokazowym, a nie walczyli o finał Ligi Mistrzów! Na półmetku bliżej celu są podopieczni trenera Pepa Guardioli, którzy wygrali 4-3. Rewanż, do którego dojdzie w przyszłą środę, zapowiada się pasjonująco!

Zdjęcie Liga Mistrzów. Radość piłkarzy Manchesteru City w meczu z Realem Madryt / Oli Scarff / AFP