Włoskie media donoszą, że rozgrywki w europejskich pucharach dokończone zostaną dopiero latem. Rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów i Lidze Europy poznać mamy w lipcu. UEFA przystała na propozycję uczestników.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Jose Mourinho pocieszany przez dziennikarza. Wideo © 2020 Associated Press

Do tej pory termin dokończenia rywalizacji w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy pozostawał nieznany. Spekulowano tylko, że finały obu pucharów zostaną przełożone o miesiąc, czyli na koniec czerwca. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że dojdzie do tego jednak w drugim półroczu.

Reklama

O sprawie informuje szeroko "Corriere dello Sport". Według relacji włoskiego tytułu szefostwo UEFA przystało na propozycję członków ECA (stowarzyszenia klubów). Nie było targów i trudnych negocjacji. Obie strony lipcowy wariant uznały za optymalny.

Ostatnie potyczki Ligi Mistrzów oglądaliśmy 11 marca. Tego samego dnia Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa. Dzień później odbyły się ostatnie jak na razie spotkania w Lidze Europy.



Najpierw jednak trzeba wyłonić mistrzów krajowych. UEFA zakłada, że nastąpi to do końca czerwca. By tak się stało, piłkarze muszą wrócić na murawę w maju. Rozgrywki pucharowe mają być wznowione w połowie lipca. Mecze w LM i LE będą wówczas rozgrywane co trzy dni.

UKi