Kopciuszek zaskoczył giganta w Lidze Mistrzów. Manchester City na kolanach, deklasacja

Paweł Czechowski

20 stycznia powróciły rozgrywki fazy ligowej Ligi Mistrzów - i jako jedna z pierwszych do akcji ruszyła tu ekipa Manchesteru City, która była zdecydowanym faworytem w starciu z norweskim FK Bodo/Glimt. Futbol to jednak zaskakująca gra - gospodarze ze Skandynawii niespodziewanie zatriumfowali nad "Obywatelami" 3:1 (choć trafiali do siatki łącznie... pięć razy), a wielkimi bohaterami "Superlaget" zostali Blomberg, Hogh i Hauge - zabójczy tercet atakujący.

Trener w ciemnym ubraniu trzyma się za głowę w geście rozczarowania, podczas gdy w żółtym kółku widać piłkarzy w żółtych strojach świętujących bramkę na boisku piłkarskim.
Liga Mistrzów: Bodo/Glimt świętuje, norweski klub pokonał uchodzący za faworyta starcia Manchester CityJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/CANALPLUS_SPORTAFP

Blisko 1,5 miesiąca - tyle fani piłki nożnej czekali na powrót rozgrywek w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów. Ostatecznie wieczorem 20 stycznia zainaugurowana została siódma kolejka tego etapu prestiżowych zmagań.

Jako pierwszy został rozegrany mecz w dalekich z naszej perspektywy Ałmatach, gdzie miejscowy Kajrat uległ 1:4 Club Brugge. Niebawem też pierwszy gwizdek wybrzmiał w Norwegii - tam FK Bodo/Glimt podjęło Manchester City i... doprowadziło do niezłej sensacji.

Liga Mistrzów: Bodo/Glimt zszokował Manchester City. Piłka w bramce Donnarummy lądowała wielokrotnie

Pierwotnie nic nie zapowiadało kłopotów "The Citizens" w wyjazdowym meczu, ale kubeł zimnej wody spadł na głowy podopiecznych Pepa Guardioli już w 22. minucie - wówczas to Ole Blomberg zdołał posłać (już będąc wewnątrz pola karnego) piłkę do nieupilnowanego Kaspera Hogha, który z bliskiej odległości posłał ją głową do siatki.

Minęło dosłownie parę chwil i ten sam duet znów dał popis - choć należy oddać, że wszystko zaczęło się od Jensa Haugego, który tak skutecznie naciskał Maxa Alleyne'a, że odebrał mu piłkę, po czym odegrał do Blomberga, a ten z prawej flanki dośrodkował na Hogha. Jeśli przy pierwszym golu defensywa City popełniła błąd, to przy drugim popełniła już boiskowy kryminał, bo napastnik nie miał wokół siebie absolutnie nikogo i wprost nie mógł nie wykorzystać tej szansy na pokonanie Gianluigiego Donnarummy.

Efekt był taki, że po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 2:0, choć w tej odsłonie starcia byli przy piłce jedynie przez ok. 30 procent czasu. Po zmianie stron obejrzeliśmy zaś jeszcze większe futbolowe kino.

W 52. minucie do bramki trafił Hakon Evjen - ale sędzia dojrzał przy całej akcji spalonego, w związku z czym rezultat jeszcze się nie zmienił. Jeszcze, bo w 58. minucie Hauge wykonał cudowny strzał zza pola karnego i podwyższył na 3:0.

Dopiero wówczas nastąpiło pewne otrzeźwienie w szeregach "Obywateli" i po potężnym zamieszaniu wokół "szesnastki" Bodo/Glimt na uderzenie z dystansu zdecydował się Rayan Cherki, który ostatecznie pokonał Nikitę Chajkina.

Stało się to w 60. minucie, a w minucie 62... drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał kapitan MC, Rodri, tym samym wpędzając swój zespół na nowo w spore kłopoty. Rozochoceni gospodarze w 65. minucie znowu trafili do siatki, ale ponownie odgwizdano spalonego - tym razem ofiarą sytuacji był Hogh, polujący na hat-tricka.

Koniec końców licznik stanął tu na 3:1, choć równie dobrze mogłoby to być i 5:1. Dla City tak czy inaczej była to katastrofa.

Historyczny wieczór Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów. Kapitalny triumf norweskiego zespołu

Tym samym Bodo/Glimt, debiutujące w tym sezonie w Champions League, osiągnęło swoje historyczne, pierwsze zwycięstwo w tych zmaganiach w sensacyjnych okolicznościach - a warto jeszcze nadmienić, że już wcześniej zespół z Norwegii urywał punkty m.in. Borussii Dortmund czy Tottenhamowi Hotspur.

Skandynawscy outsiderzy mają przed sobą jeszcze jedno starcie fazy ligowej LM - z Atletico Madryt - i kto wie, czy i w tym przypadku nie pokuszą się o zaskoczenie faworytów. Manchester City zaś spróbuje się podnieść po porażce meczem z Galatasaray.

Liga Mistrzów
7 kolejka
20.01.2026
18:45
Zakończony
Kasper Hogh
22' , 24'
Jens Hauge
58'
Rayan Cherki
60'
Aneta Rygielska: Chciałabym stoczyć w tym roku pierwszą zawodową walkę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

