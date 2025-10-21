Kontuzja Lewandowskiego, a Mbappe i tak dogoniony. Gwiazdor Realu tego się nie spodziewał

Liczby Kyliana Mbappe na początku tego sezonu mówią same za siebie. W czternastu występach we wszystkich rozgrywkach Francuz zdobył aż szesnaście goli i zanotował dwie asysty.

W samej Lidze Mistrzów Kylian Mbappe ma na koncie pięć goli - najwięcej w stawce. Francuz zrobił to tylko w dwóch spotkaniach, ale aż trzy z nich strzelił z rzutów karnych.

Mbappe notuje znakomity start sezonu, ale jeśli chce znowu być samodzielnym liderem klasyfikacji kanadyjskiej (gole + asysty) w Lidze Mistrzów, w trzeciej kolejce przeciwko Juventusowi znów musi "zapunktować".

W meczu FC Barcelona - Olympiakos Pireus dogonił go bowiem Marcus Rashford, który zdobył dwa gole. Tym samym Anglik ma na koncie już cztery gole i jedną asystę.

Rashford dogonił Mbappe w klasyfikacji kanadyjskiej. Anglik błyszczy pod nieobecność "Lewego"

Angielski gwiazdor z tygodnia na tydzień prezentuje się coraz lepiej i wydaje się, że staje powoli integralną częścią FC Barcelona, a nie jak to miało miejsce na początku sezonu - ciałem obcym z przebłyskami.

Rashford znakomicie wykorzystuje nieobecność Roberta Lewandowskiego, który nadal walczy o jak najszybszy powrót do gry po kontuzji, której nabawił się w meczu reprezentacji Polski z Litwą.

Jest do dość duże zaskoczenie. Można byłoby się spodziewać, że takie liczby na tym etapie sezonu, jeśli nie Robert Lewandowski, "wykręci" raczej Raphinha lub Lamine Yamal. Tymczasem to właśnie Anglik, a więc nowy nabytek FC Barcelona, błyszczy w Lidze Mistrzów zdecydowanie najjaśniej.

We wtorek w klasyfikacji kanadyjskiej Rashforda i Mbappe dogonił jeszcze jeden zawodnik. Jest nim Anthony Gordon z Newcastle United. Anglik w spotkaniu z Benfiką zdobył gola i zanotował asystę.

Można spodziewać się jednak, że Kylian Mbappe w środę powiększy swój dorobek w meczu z Juventusem. Nie było w tym sezonie jeszcze bowiem meczu Realu Madryt, w którym francuski gwiazdor nie zdobyłby gola lub nie zanotowałby asysty przy bramce kolegi.

Marcus Rashford Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski i Kylian Mbappe. Grali przeciwko sobie w Lidze Mistrzów i w reprezetacjach. W sobotę zmierzą się w La Liga Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Snajper FC Barcelona Robert Lewandowski oraz gwiazdor Realu Madryt - Kylian Mbappe Jose Breton/Pics Action/NurPhoto AFP