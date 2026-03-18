Kontuzja bramkarza Barcelony. Hiszpanie już wiedzą. Szczęsny może zagrać w hicie
Wojciech Szczęsny nieoczekiwanie pojawił się na boisku w trakcie meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Polski bramkarz w końcówce spotkania FC Barcelona - Newcastle zastąpił kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media wiedzą już, że 24-latka czeka przerwa. Tym samym Szczęsny może wrócić do pierwszej jedenastki i zagrać w ligowym hicie.
W środowy wieczór FC Barcelona podejmowała Newcastle United w walce o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1. Rewanż również były wyrównany, ale tylko w pierwszej połowie, która kończyła się wynikiem 3:2 dla "Dumy Katalonii". Później podopieczni Hansiego Flicka zdominowali rywali z Anglii i triumfowali ostatecznie 7:2.
Wojciech Szczęsny na boisku. Nowe informacje o bramkarzu Barcelony
Robert Lewandowski strzelił w tym meczu dwa gole. Mało kto spodziewał się, że na placu gry zamelduje się także Wojciech Szczęsny, który jest rezerwowym w zespole. W 82. minucie kontuzji doznał jednak Joan Garcia i z ławki rezerwowych podnieść musiał się polski bramkarz. Hiszpan w jednym ze starć poczuł ból w lewej łydce i poprosił o zmianę.
Hiszpański dziennikarz Javi Miguel przekazał, że Joan Garcia będzie pauzował przez około 2-3 tygodnie.
Te informacje powielił także Ricard Torquemada, który jest przekonany, że Garcia będzie zdolny do gry, gdy Barcelona rozgrywać będzie ćwierćfinał Ligi Mistrzów (7-8 kwietnia).
Ostrożnie na temat stanu zdrowia Joana Garcii wypowiadał się trener Hansi Flick. - Czekamy na jutrzejsze badania, nie mogę teraz stwierdzić, czy jest kontuzjowany. Czekamy do jutra, klub opublikuje informacje - powiedział Niemiec na pomeczowej konferencji prasowej.
Kontuzja 24-letniego bramkarza to szansa dla Szczęsnego na kolejne występy w Barcelonie. Jeśli potwierdzą się informacje hiszpańskich dziennikarzy to Polak między słupkami wystąpiłby w dwóch najbliższych spotkaniach La Liga. W niedzielę (22 marca) Barcelona podejmuje Rayo Vallecano. Natomiast 4 kwietnia zmierzy się w hicie w Atletico Madryt.