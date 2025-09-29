Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kontrowersje wokół Szymona Marciniaka, a teraz UEFA ogłasza. To już oficjalne

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Szymon Marciniak po 148 dniach odstępu ponownie poprowadzi mecz Ligi Mistrzów. UEFA ogłosiła już, dokąd go wysyła. Polskiego arbitra będzie można oglądać w środę o godzinie 21:00. Jest on coraz bliżej pobicia rekordu Felixa Brycha w liczbie poprowadzonych spotkań tych prestiżowych rozgrywek. Przypomnijmy, że Polak może pochwalić się już finałem Champions League na swoim koncie.

Szymon Marciniak znalazł się w centrum burzy po półfinale Ligi Mistrzów
Szymon Marciniak znalazł się w centrum burzy po półfinale Ligi MistrzówPIERO CRUCIATTI / AFP / Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty ImagesAFP

6 maja Inter Mediolan wygrał u siebie 4:3 z Barceloną w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów i tym samym wyeliminował "Dumę Katalonii". Jej prezes Joan Laporta był niezadowolony z sędziowania. - Walczyliśmy o awans do finału, ale się nie udało. Powodem są przede wszystkim niekorzystne dla nas decyzje arbitrów - powiedział. Głównym rozjemcą był wtedy Szymon Marciniak

To było jak dotąd jego ostatnie spotkanie w tej roli w Champions League (nie liczymy eliminacji, w sierpniu gwizdał przy Viktoria Pilzno - Rangers i Sturm Graz - Bodo/Glimt). Nie znalazł się w obsadzie na 1. kolejkę ligową sezonu 2025/26, ale nie był to powód do żadnego alarmu. W zeszłej kampanii zaczął dopiero w listopadzie od hitu Paris Saint-Germain - Atletico Madryt, a później nominowano go m.in. do derbów stolicy Hiszpanii w 1/8 finału czy wcześniej wspomnianego półfinału w Mediolanie.

Szymon Marciniak znowu w Lidze Mistrzów. UEFA już ogłosiła

Teraz już wiadomo, że przerwa 44-latka potrwa 148 dni. UEFA ogłosiła, że poprowadzi starcie Borussii Dortmund z Athletikiem. Na liniach będą mu pomagać Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a czwartym arbitrem będzie Wojciech Myć. Na wozie VAR popracują Holender Pol van Boekel i Portugalczyk Tiago Martins.

Lista sędziów przypisanych do meczu piłkarskiego, obejmująca arbitra głównego Szymona Marciniaka wraz z asystentami, sędzią technicznym oraz zespołem VAR, w tym krajowe przynależności każdego z nich.
Sędziowie na mecz BVB - Athleticuefa.commateriał zewnętrzny

Na ten moment Marciniak ma na koncie 55 meczów Champions League. Goni rekordzistę Felixa Brycha, który zanotował takowych 69. Jeśli nasz rodak będzie powoływany z podobną częstotliwością, to powinien wskoczyć na pierwsze miejsce wiosną 2027 roku.

Pokazał 221 żółte kartki (średnio 4,2 na spotkanie), sześć podwójnych żółtych i dwie czerwone. Podyktował 24 rzuty karne. Jego największym osiągnięciem związanym z tymi rozgrywkami jest oczywiście poprowadzenie finału w Stambule przed dwoma laty, gdy Manchester City ograł Inter 1:0.

Zobacz również:

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok
Ekstraklasa

Zawrzało na trybunach Lecha, oberwał Szymon Marciniak. Tego mu nie zapomną

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki
Mundial na trzech kontynentach i 64 drużyny? UEFA mówi „nie”AP© 2025 Associated Press
Szymon Marciniak
Szymon MarciniakSoeren Stache/DPAAFP
Szymon Marciniak
Szymon MarciniakIPA Sport/ABACA/Abaca/East NewsEast News
Szymon Marciniak
Szymon MarciniakROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja