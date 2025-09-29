Kontrowersje wokół Szymona Marciniaka, a teraz UEFA ogłasza. To już oficjalne

6 maja Inter Mediolan wygrał u siebie 4:3 z Barceloną w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów i tym samym wyeliminował "Dumę Katalonii". Jej prezes Joan Laporta był niezadowolony z sędziowania. - Walczyliśmy o awans do finału, ale się nie udało. Powodem są przede wszystkim niekorzystne dla nas decyzje arbitrów - powiedział. Głównym rozjemcą był wtedy Szymon Marciniak

To było jak dotąd jego ostatnie spotkanie w tej roli w Champions League (nie liczymy eliminacji, w sierpniu gwizdał przy Viktoria Pilzno - Rangers i Sturm Graz - Bodo/Glimt). Nie znalazł się w obsadzie na 1. kolejkę ligową sezonu 2025/26, ale nie był to powód do żadnego alarmu. W zeszłej kampanii zaczął dopiero w listopadzie od hitu Paris Saint-Germain - Atletico Madryt, a później nominowano go m.in. do derbów stolicy Hiszpanii w 1/8 finału czy wcześniej wspomnianego półfinału w Mediolanie.

Szymon Marciniak znowu w Lidze Mistrzów. UEFA już ogłosiła

Teraz już wiadomo, że przerwa 44-latka potrwa 148 dni. UEFA ogłosiła, że poprowadzi starcie Borussii Dortmund z Athletikiem. Na liniach będą mu pomagać Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a czwartym arbitrem będzie Wojciech Myć. Na wozie VAR popracują Holender Pol van Boekel i Portugalczyk Tiago Martins.

Sędziowie na mecz BVB - Athletic uefa.com materiał zewnętrzny

Na ten moment Marciniak ma na koncie 55 meczów Champions League. Goni rekordzistę Felixa Brycha, który zanotował takowych 69. Jeśli nasz rodak będzie powoływany z podobną częstotliwością, to powinien wskoczyć na pierwsze miejsce wiosną 2027 roku.

Pokazał 221 żółte kartki (średnio 4,2 na spotkanie), sześć podwójnych żółtych i dwie czerwone. Podyktował 24 rzuty karne. Jego największym osiągnięciem związanym z tymi rozgrywkami jest oczywiście poprowadzenie finału w Stambule przed dwoma laty, gdy Manchester City ograł Inter 1:0.

