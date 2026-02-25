Kontrowersje w hicie LM. Czerwona kartka, chwilę później dwa zabójcze ciosy. Obrońcy tytułu wciąż w grze

Za nami pierwsze starcia w ramach tegorocznej fazy play-off Ligi Mistrzów. W jednym z nich AS Monaco podejmowało u siebie obrońców tytułu - PSG. Mecz, rozegrany na stadionie drużyny z księstwa, obfitował w ogrom emocji, zwrotów akcji, wzlotów oraz upadków po obu stronach murawy. Ostatecznie po szalonym meczu, obronną ręką wyszli wówczas Paryżanie. Ich zwycięstwo zdecydowanie nie było jednak zbyt okazałe.

W drogę powrotną zawodnicy PSG udali się z raptem jednobramkową zaliczką. Losy awansu do 1/8 finału tegorocznej edycji LM wciąż pozostawały więc otwarte. Wszystko miało rozstrzygnąć się na Parc des Princes. To właśnie tam 25 lutego francuscy giganci ponownie stanęli ze sobą w szranki.

PSG już "witało się z gąską". Gol w ostatniej minucie zmienił zasady gry

Pierwsza groźna sytuacja miała miejsce w okolicy 9. minuty. Wówczas świetne dogranie w pole karne otrzymał Mamadou Coulibaly. Francuz zareagował jednak zbyt impulsywnie. Zamiast opanować futbolówkę, zdecydował się na strzał bez przyjęcia. To poskutkowało bardzo niecelną próbą.

Ta sytuacja nie zniechęciła piłkarzy z księstwa. Wręcz przeciwnie. W pierwszych minutach meczu kontrolowali oni przebieg gry, spychając graczy PSG do defensywy. Gospodarze próbowali zaskoczyć rywali szybkimi atakami ze skrzydeł. Piłkarze Monaco byli na taką ewentualność dobrze przygotowani, skutkiem czego sprawnie udaremniali próby Paryżan.

O emocjach towarzyszących temu spotkaniu najlepiej świadczy to, co wydarzyło się w 24. minucie. Wówczas Denis Zakaria dopuścił się brutalnego faulu na jednym z rywali. Z tego powodu arbiter był zmuszony sięgnąć po pierwszą żółtą kartkę na bardzo wczesnym etapie meczu.

W pierwszej połowie niewiele było groźnych akcji w wykonaniu piłkarzy PSG. Jedna z nich miała miejsce w 34. minucie. Nuno Mendes, znajdujący się na skraju pola karnego, postanowił "wstrzelić" piłkę w kierunku nadbiegającego Chwiczy Kwaracchelii. Gruzin został jednak uprzedzony przez golkipera gości, który zneutralizował zagrożenie. Chwilę później futbolówka znalazła się natomiast pod nogami Bradleya Barcoli. Francuski napastnik popisał się świetnym dryblingiem oraz potężnym strzałem, który wylądował... na poprzeczce.

Niewykorzystane okazje lubią się mścić - tak mawia słynne piłkarskie porzekadło. Okazało się ono zabójczo prawdziwe dla piłkarzy PSG. Tuż przed przerwą, po drobnym zamieszaniu w polu karnym, piłka trafiła bowiem pod nogi Maghnesa Akliouchego. 24-latek perfekcyjnie wykorzystał kilka metrów wolnej przestrzeni. Po odbiciu się od słupka piłka wylądowała w siatce. Tym sposobem na sekundy przed końcem pierwszej połowy AS Monaco wyszło na upragnione jednobrakowe prowadzenie.

Kontrowersyjna decyzja sędziego. To pogrążyło AS Monaco

Gol w pierwszej połowie zdecydowanie nie ostudził temperamentów piłkarzy AS Monaco. Niespełna 3 minuty po wznowieniu gry żółty kartonik ujrzał faulujący rywala Vanderson. Niespełna kilka minut później taki sam los spotkał wspomnianego wcześniej Mamadou Coulibalego.

Po powrocie z przerwy gracze z księstwa wydawali się znacznie mniej skoncentrowani. Gospodarze próbowali wykorzystać ten fakt, raz po raz naciskając na defensywę rywali. Ta przez pewien czas dzielnie odpierała jednak nadciągające ataki.

Do prawdziwego dramatu AS Monaco doszło jednak w 58. minucie. Coulibaly znów dopuścił się bowiem przewinienia na rywalu. Mimo spornego charakteru tego faulu, arbiter nie wahał się ani chwili. Momentalnie sięgnął po drugi żółty kartonik, potężnie osłabiając w ten sposób ekipę z księstwa.

Efekt tej kontrowersyjnej sytuacji był druzgocący. Niespełna 2 minuty później do bramki gości trafił bowiem kapitan Paryżan - Marquinhos. Na kolejnego gola w wykonaniu uskrzydlonych graczy PSG przyszło nam natomiast poczekać raptem 6 minut. Tym razem "katem" okazał się wspomniany wcześniej Chwicza Kwaracchelia.

Piłkarze AS Monaco próbowali jeszcze odwrócić losy rywalizacji. Do ponownego nadgonienia wyniku dwumeczu potrzebowali oni jednak zdobycia kolejnych dwóch bramek, co przy niepełnym składzie stanowiło karkołomne zadanie. Ostatecznie sztuka ta nie udała im się, choć w 91. minucie do bramki gospodarzy trafił jeszcze Jordan Teze. Mimo to, po ostatnim gwizdku arbitra celebrować sukces mogli gracze PSG. To właśnie oni zameldowało się bowiem w 1/8 finału tegorocznej edycji LM.

Statystyki meczu PSG 2 - 2 AS Monaco Posiadanie piłki 71% 29% Strzały 21 9 Strzały celne 6 4 Strzały niecelne 6 3 Strzały zablokowane 9 2 Ataki 99 50

