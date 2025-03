Kontrowersje w hicie Ligi Mistrzów. Szymon Marciniak wywołany do tablicy

Marciniak w centrum uwagi. Były sędzia nie ma złudzeń

Co najciekawsze z polskiej perspektywy wskazał także arbitra, który powinien poprowadzić spotkanie rewanżowe. Tu wybór padł na Szymona Marciniaka. - Nic w tym temacie nie wiem, ale to jest osoba (Szymon Marciniak przyp. red.), którą bym oddelegował do poprowadzenia tego meczu i myślę, że tak będzie - ocenił Gonzalez.

Odnosząc się do kontrowersji, którą podkreślają katalońskie media warto przytoczyć także słowa Matheu Lahoza. - Dla mnie jeśli zatrzymujemy się na zdjęciu czy jednej klatce, to tracimy kontakt z rzeczywistością. Musimy obejrzeć kilka ujęć. To zdjęcie oszukuje. Możemy wziąć tę klatkę i ją zatrzymać, ale to nie jest futbol. Jeśli spojrzymy na dwie powtórki zza bramki, gdzie widzimy Oblaka, to jestem pewny, że Jan Oblak nawet nie widzi, że tam jest Vinicius. Obejrzyjcie te powtórki. To są okoliczności w grze. W Hiszpanii anuluje się takie gole przez wpływ na rywala na podstawie zdjęcia z momentu strzału, ale zapominamy wtedy o tym, gdzie leci piłka i co robi Oblak. Powtórzę, że te interpretacje w Europie muszą skłonić nas do dużej refleksji na temat tego, co mamy w naszych ligach w Primerze i Segundzie - ocenił emerytowany arbiter dla Movistar +, tłumaczenie za RealMadryt.pl.