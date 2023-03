Wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów Chelsea - BVB sędziowali holenderscy arbitrzy, którymi dowodził Danny Makkelie. To doświadczony arbiter, który sędziował m.in. na ostatnim mundialu, choć jego decyzje bywają kontrowersyjne i szeroko krytykowane, jak np. rzut karny w meczu Polska - Argentyna. Co ciekawe, we wtorek obserwatorem pracy sędziów z ramienia UEFA był Tomasz Mikulski, szef polskich arbitrów.

Sędziowie meczu Chelsea - BVB pod lupą. Popełnili błędy?

Holenderscy sędziowie musieli zmierzyć się z pierwszą kontrowersją już na początku spotkania, a dokładniej mówiąc w 8. minucie. To właśnie wtedy Kai Havertz po otrzymaniu prostopadłej piłki, pędził sam na sam z bramkarzem. W pogoni za nim ruszyło dwóch defensorów BVB. Emre Can po dogonieniu przeciwnika, próbował wybić mu piłkę, choć nie miał na to najmniejszych szansa, gdyż ta była zbyt daleko. W efekcie trącił Havertza, który wytrącony z równowagi oddał bardzo niecelny strzał na bramkę, upadając tym samym na murawę. Całe zdarzenie miało miejsce już w polu karnym, a zatem nie ma co się dziwić, że sytuacja wzbudziła spore dyskusje, gdyż gospodarze domagali się rzutu karnego i kary indywidualnej dla Cana.

Zawodnik Chelsea był bardzo rozpędzony, a w takich sytuacjach wystarczy drobny kontakt, by wytrącić kogoś z równowagi. Piłka nożna to sport kontaktowy i sędzia mógł ocenić to, jako dozwolony atak. Uważam jednak, że siła była na tyle duża, że wpłynęła na przeciwnika, co dobrze obrazują powtórki. W związku z tym, Chelsea należał się rzut karny, a Emre Can powinien otrzymać karę indywidualną.

Dlaczego zatem sędzia VAR Pol Van Boekel nie reagował? Prawdopodobnie arbitrzy uznali to za dozwolony atak, co jest mocno kontrowersyjną interpretacją. O wspomnianym arbitrze VAR było już głośno w tej edycji Ligi Mistrzów, gdy pełnił tę samą funkcję w meczach FC Barcelony. Najpierw w spotkaniu z Bayernem Monachium nie dostrzegł kopnięcia na rzut karny , a następnie w meczu z Interem nie podjął interwencji gdy w 90. minucie było zagranie piłki ręką, za które Barcelonie należała się "jedenastka" .

Liga Mistrzów. Kontrowersyjny rzut karny dla Chelsea. Niemcy z pretensjami

W pierwszej minucie drugiej połowy po interwencji VAR został podyktowany rzut karny dla Chelsea. Ben Chilwell z bocznego sektora boiska dośrodkował piłkę w pole karne. Ta po przeleceniu 2-3 metrów, trafiła w wystawioną rękę Mariusa Wolfa. Sędzia Danny Makkelie oglądając powtórki na monitorze VAR nie miał wątpliwości i wskazał na "wapno". Decyzja sędziego została skrytykowana, zwłaszcza w niemieckich mediach. Przyznać jednak należy, że ręka Mariusa Wolfa była zdecydowanie wystawiona w bok i powiększyła nienaturalnie obrys ciała. Zgodnie z wytycznymi UEFA, takie sytuacje powinny być traktowane jako przewinienia.

Jedynym argumentem, który może sugerować błędną decyzję, jest bardzo bliska odległość. W tej sytuacji nie ma jednak ona dużego znaczenia, gdyż ręka była naprawdę nienaturalnie wystawiona w bok, a tak przecież nie gra się w piłkę - zwłaszcza defensor, który znajduje się we własnym polu karnym.

Do wykonania rzutu karnego podszedł Kai Havertz, który spudłował i trafił w słupek. Futbolówka odbiła się w kierunku zawodników, którzy wbiegli w pole karne. Tam dopadł do niej jeden z piłkarzy BVB, który wybił piłkę i oddalił zagrożenie. Po kilku sekundach, arbiter Danny Makkelie otrzymał podpowiedź od kolegów VAR, którzy nakazali mu powtórzenie wykonania "jedenastki".

Powtórzony rzut karny w meczu Chelsea - BVB. Dlaczego sędziowie podjęli taką decyzję?

Decyzja ta była prawidłowa, gdyż na powtórkach dokładnie widać, że kilku zawodników zarówno Chelsea, jak i BVB przedwcześnie wbiegło w obręb "szesnastki". Zgodnie z przepisami gry, w takich sytuacjach należy powtórzyć wykonanie rzutu karnego - zwłaszcza, że jeden z piłkarzy BVB poprzez zbyt szybkie wbiegnięcie osiągnął korzyść w postaci możliwości wybicia piłki, odbitej od słupka, tym samym wpływając na grę. Warto pamiętać, że nie ma znaczenia, kto wbiega pierwszy w pole karne. Liczy się tylko moment zagrania piłki przez wykonawcę "jedenastki".

Do powtórzonego rzutu karnego ponownie podszedł Kai Havertz, który tym razem pewnie pokonał bramkarza BVB i wyprowadził Chelsea na prowadzenie 2:0, ustalając tym samym ostateczny wynik spotkania.

Chelsea Londyn kontra Borussia Dortmund / PAP

