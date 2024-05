Kontrowersje przed finałem Ligi Mistrzów. W Realu wrze, co zrobi Ancelotti?

Real Madryt do końca sezonu rozegra jeszcze trzy spotkania, w tym finał Ligi Mistrzów i naturalnie to właśnie wokół tego meczu atmosfera jest najgorętsza. Piłkarska temperatura wzrasta tu również z powodu kwestii... obsady bramki "Los Blancos" w tym starcu i choć wydaje się, że zadanie to mogłoby spokojnie przypaść Andrijowi Łuninowi, to trener Carlo Ancelotti może mieć zupełnie inny plan. Ostatnie występy Thibauta Courtoisa nie ułatwiły mu zadania...