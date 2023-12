Koniec romantycznej historii "Srok". Akcja rezerwowych okazała się zabójcza

Newcastle United uległo 1-2 AC Milan i odpadło z rozgrywek Ligi Mistrzów

Kwadrans po przewie mecz zaczął się od początku - Rafael Leao dośrodkował, piłka mocno przypadkowo trafiła do Oliviera Giroud, który skierował ją do Christiana Pulisica, a ten dopełnił formalności. 1-1! Podział punktów nikomu nic nie dawał, dlatego "Sroki" ruszyły do szturmu - w 69. minucie Bruno Guimaraes mocno strzelał, ale golkiper gości dosłownie końcówkami palców skierował piłkę na poprzeczkę, było bardzo blisko. W rewanżu Leao wyszedł sam na sam i trafił...w słupek. Wreszcie goście z Mediolanu w 84. minucie wyprowadzili decydujący cios po akcji dwóch rezerwowych - Noah Okafor podał do Samuela Chukwueze, a ten bezlitośnie skierował piłkę do siatki. Ten gol dał Milanowi grę na wiosnę w fazie pucharowej Ligi Europy.