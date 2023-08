KI Klaksvik - pogromca faworytów

Aż do 110. minuty tego spotkania w Norwegii piłkarze z Wysp Owczych znajdowali się w grze o Ligę Mistrzów, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Dopiero wtedy Martin Linnes zdobył gola na 2:0 dla Molde FK. To zakończyło wielką przygodę Farerów w walce o najważniejsze klubowe rozgrywki w Europie.