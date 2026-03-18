Koncert Barcelony na Camp Nou. To już tradycja, Flick tylko na to czeka

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

To już dziś! Po remisie 1:1 na wyjeździe w środowy wieczór FC Barcelona rozegra rewanżowy mecz z Newcastle United, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. To równo 20. dwumecz na etapie 1/8 finału, w którym kataloński klub występuje w tych rozgrywkach. Statystyki nie kłamią. Jeśli drużyna Hansiego Flicka polegnie, historyczna porażka wpadka stanie się faktem.

Robert Lewandowski w różowym stroju z numerem 9 stoi obok trenera Hansiego Flicka przy ławce rezerwowych
Robert Lewandowski, Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP

W pierwszym spotkaniu na St James' Park w Newcastle upon Tyne Barcelona wyglądała bardzo kiepsko. Dopiero w szóstej minucie doliczonego czasu gry remis gościom zapewnił Lamine Yamal, który wykorzystał rzut karny. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.

W międzyczasie mistrzowie Hiszpanii rozbili na Camp Nou Sevillę aż 5:2, w niedzielne popołudnie. Do siatki trafiali Raphinha (trzykrotnie), Dani Olmo oraz Joao Cancelo. Niestety na liście strzelców zabrakło Roberta Lewandowskiego.

Na swoim ukochanym, domowym obiekcie Katalończycy zagrają rewanżowe spotkanie z Newcastle. Barcelona wróciła na wciąż remontowane Camp Nou pod koniec listopada zeszłego roku. I do tej pory wygrała tam... każdy mecz. Jeszcze żaden przeciwnik w tym sezonie nie zdobył legendarnego terenu.

Na Camp Nou Barcelona doskonale czuje się również w Lidze Mistrzów. Podobnie jak na etapie 1/8 finału tych rozgrywek. Odkąd format Champions League uwzględnia właśnie tę fazę, kataloński klub uczestniczył w niej dokładnie 19 razy. Dwumecz przeciwko Newcastle jest zatem 20. przypadkiem, kiedy Barcelona walczy o ćwierćfinał.

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Idąc dalej, tylko trzy razy w historii zdarzyło się, że Katalończycy po awansie z fazy grupowej bądź ligowej nie poradzili sobie w 1/8 finału. W sezonie 2004/05 lepsza okazała się Chelsea, w 2006/07 Liverpool, a w kampanii 2020/21 Paris Saint-Germain. Oprócz tych "wypadków przy pracy" "Duma Katalonii" meldowała się w ćwierćfinale. Jak będzie tym razem?

    Oto wszystkie mecze FC Barcelony w 1/8 finału Ligi Mistrzów"

    • 2004/05 vs Chelsea FC - 2:1 u siebie, 2:4 na wyjeździe - odpadnięcie
    • 2005/06 vs Chelsea FC - 2:1 na wyjeździe, 1:1 u siebie - awans
    • 2006/07 vs Liverpool FC - 1:2 u siebie, 1:0 na wyjeździe - odpadnięcie (gole wyjazdowe)
    • 2007/08 vs Celtic FC - 3:2 na wyjeździe, 1:0 u siebie - awans
    • 2008/09 vs Olympique Lyonnais - 1:1 na wyjeździe, 5:2 u siebie - awans
    • 2009/10 vs VfB Stuttgart - 1:1 na wyjeździe, 4:0 u siebie - awans
    • 2010/11 vs Arsenal FC - 1:2 na wyjeździe, 3:1 u siebie - awans
    • 2011/12 vs Bayer 04 Leverkusen - 3:1 na wyjeździe, 7:1 u siebie - awans
    • 2012/13 vs AC Milan - 0:2 na wyjeździe, 4:0 u siebie - awans
    • 2013/14 vs Manchester City FC - 2:0 na wyjeździe, 2:1 u siebie - awans
    • 2014/15 vs Manchester City FC - 2:1 na wyjeździe, 1:0 u siebie - awans
    • 2015/16 vs Arsenal FC - 2:0 na wyjeździe, 3:1 u siebie - awans
    • 2016/17 vs Paris Saint-Germain F.C. - 0:4 na wyjeździe, 6:1 u siebie - awans
    • 2017/18 vs Chelsea FC - 1:1 na wyjeździe, 3:0 u siebie - awans
    • 2018/19 vs Olympique Lyonnais - 0:0 na wyjeździe, 5:1 u siebie - awans
    • 2019/20 vs SSC Napoli - 1:1 na wyjeździe, 3:1 u siebie - awans
    • 2020/21 vs Paris Saint-Germain F.C. - 1:4 u siebie, 1:1 na wyjeździe - odpadnięcie
    • 2023/24 vs SSC Napoli - 1:1 na wyjeździe, 3:1 u siebie - awans
    • 2024/25 vs SL Benfica - 1:0 na wyjeździe, 3:1 u siebie - awans
    • 2025/25 vs Newcastle - 1:1 na wyjeździe,

    Jak widać, w sezonach 2024/25, 2023/24, 2019/20 czy 2017/18 Barcelona za każdym razem po jednobramkowym zwycięstwie lub remisie w rewanżu na Camp Nou strzelała trzy gole. Z pewnością wielu kibiców pamięta słynne starcie z "The Blues", kiedy to bramki dla gospodarzy zdobywali Lionel Messi i Ousmane Dembele.

    Teraz zespół prowadzony przez Hansiego Flicka jest w podobnej sytuacji. 1:1 na wyjeździe, angielski rywal... Czy tym razem to Robert Lewandowski pomoże podtrzymać tradycję i wraz z kolegami wskoczy o meczu o półfinał Ligi Mistrzów? Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

    Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnie
    Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnieAFP
    Mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy w sportowej bluzie na ciemnym, rozmytym tle
    Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP
    Hansi Flick
    Hansi FlickGONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFPAFP
