Barcelona - Bayern. Błyskawiczny początek strzelania

Co się odwlecze, to nie uciecze. W 18. minucie goście znów wypracowali sobie dobrą okazję, a tym razem Anglik idealnie wpasował się między obrońców. Doszedł do piłki dogranej przez Serge'a Gnabry'ego i umieścił ją w bramce. Było 1:1 i wszystko zaczynało się od nowa.

Robert Lewandowski strzelił gola Bayernowi

W kolejnych minutach to Bayern przejął inicjatywę i wydawało się, że lada moment wyjdzie na prowadzenie. Barcelona przetrwała jednak trudne chwile, a następnie sama wyprowadziła celny cios. W 36. minucie Lopez zaliczył drugą asystę, tym razem przy trafieniu Lewandowskiego. To jubileuszowy, 700. gol Polaka w karierze.

Liga Mistrzów. FC Barcelona rozbiła Bayern Monachium

Krótko po zmianie stron to znów Bayern wyglądał lepiej. W środowy wieczór Niemcom brakowało jednak konkretów, nie potrafili wykorzystywać momentów swojej dobrej gry. Na drugim biegunie znajdowała się natomiast Barcelona, która wyciskała z tego meczu wszystko, co tylko się dało. A już zwłaszcza robił to Raphinha. W 56. minucie Brazylijczyk skompletował hat-tricka i doczekał się skandowania swojego nazwiska na trybunach. Trener Flick chciał wynagrodzić bohatera meczu i w końcówce ściągnął go z boiska, aby ten dostał od fanów owacje na stojąco.