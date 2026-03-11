- Jest znacznie lepiej. To sprawa rozwojowa, trzeba iść dzień po dniu. Cały ten tydzień był bardzo pozytywny, wrócił z doskonałymi odczuciami i z każdym dniem jest coraz lepiej. Czekamy na jego szybki powrót - powiedział o Kylianie Mbappe na wtorkowej konferencji prasowej trener Realu Madryt Alvaro Arbeloa.

Francuski gwiazdor w ostatnich dniach przebywał we Francji, był widziany w Paryżu z aktorką Ester Exposito, co było nawet tematem jednego z komentarzy Pepa Guardioli w sali prasowej na Estadio Santiago Bernabeu. Głównym powodem wylotu napastnika była jednak konsultacja z Bertrandem Sonnerym-Cottetem, nazywanym nad Sekwaną "Doctor Milagro" ("Doktor-Cud").

Jest on jednym z najbardziej znanych na świecie traumatologów specjalizujących się w leczeniu urazów kolana u profesjonalnych sportowców. Jak czytamy w "Sporcie", u Mbappe postawił na "intensywną rehabilitację funkcjonalną". Plan ten rzekomo wykracza poza leczenie zachowawcze proponowane przez medyków "Los Blancos". Zawodnik twierdził, że nie łagodzi ono bólu. Problem trwa od stycznia.

Mówi się, że gwiazdor może dostać minuty od Arbeloi już w sobotnim spotkaniu z Elche, ale na środową hitową konfrontację z Manchesterem City jest wykluczony. Jego celem będzie osiągnięcie pełni formy fizycznej na rewanż (wtorek 17 marca) na Wyspach Brytyjskich.

Na Bernabeu w rolach głównych wystąpią inni - Mbappe nie znalazł się w kadrze meczowej, tak samo jak Eder Militao, David Alaba, Alvaro Carreras, Dani Ceballos, Jude Bellingham i Rodrygo. Wszyscy są kontuzjowani, ten ostatni we wtorek przeszedł operację i wróci najwcześniej za kilka miesięcy.

Pierwszy gwizdek sędziego w stolicy Hiszpanii o 21:00. To kolejna odsłona europejskiego klasyku, jaki regularnie mamy serwowany w ostatnich ośmiu latach. Oba kluby rywalizowały także w grudniu na tym obiekcie, wtedy też zabrakło Mbappe z powodów zdrowotnych.

Rozwiń

Kadra meczowa Realu Madryt na mecz z Manchesterem City:

Bramkarze: Courtois, Łunin, Fran Gonzalez

Obrońcy: Carvajal, Alexander-Arnold, Asencio, Fran García, Rudiger, Mendy, Huijsen, Diego Aguado

Pomocnicy: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Guler, Cestero, Angel, Palacios, Pitarch

Napastnicy: Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Brahim, Mastantuono

Kylian Mbappe już jest nowa gwiazdą Realu AFP

Alvaro Arbeloa RODRIGO MOREIRA AFP

Kylian Mbappe THOMAS COEX AFP

Joao Fonseca - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport