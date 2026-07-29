Lech Poznań poprzedni sezon zakończył z obronionym tytułem mistrzowskim. Drużyna Nielsa Frederiksena na przestrzeni 34. kolejek Ekstraklasy potwierdziła swoją dominację. Nagrodą było kolejne podejście do Ligi Mistrzów. W ostatniej kampanii marzenia brutalnie w trzeciej rundzie przerwała Crvena zvezda Belgrad.

Tym razem pierwszym wyzwaniem dla Poznaniaków był Aarhus GF. Niespodziewany mistrz Danii był najtrudniejszym możliwym rywalem, na którego Lech mógł trafić w drugiej rundzie eliminacji.

Pierwszy mecz niewiarygodnie zaostrzył oczekiwania kibiców. "Kolejorz" rozbił osłabionego rywala zwyciężając 4:1. Wydawało się, że ta zaliczka jest na tyle duża, że rewanż przy Bułgarskiej okaże się jedynie formalnością.

Niewyobrażalny blamaż Lecha Poznań. Duńczycy fetują sensacyjny triumf

Rzeczywistość okazała się dla sympatyków Lecha wyjątkowo brutalna. Stadion "Kolejorza" ucichł po raz pierwszy, gdy w 32. minucie futbolówkę do bramki skierował Tobias Bech. Po przerwie było jeszcze gorzej. Trafienia Kristiana Arnstada z rzutu karnego oraz Frederika Tingagera doprowadziły do dogrywki.

Lech znalazł się nad przepaścią. Wydawało się, że mistrz Polski wyratował się, gdy w 95. minucie gola na 1:3 strzelił Filip Jagiełło. Duńczycy jednak nie mieli zamiaru się poddawać, czego efektem był czwarty gol autorstwa Tomassa Kristjanssona. Losy awansu ostatecznie przesądziły rzuty karne. Te lepiej wykonywali piłkarze z Danii, co dało im awans do trzeciej rundy eliminacji LM i dwumecz z azerskim Sabah Baku.

Duńczycy przylatując do Polski oczekiwali na cud. Ten finalnie nastąpił, co z wielką ochotą fetowały tamtejsze media. Portal "BT" nie miał zamiaru owijać w bawełnę, wprost mówiąc o misji niemożliwej, którą zrealizowali ich piłkarze. W pomeczowej relacji przeczytać można m.in. o "nierealnych i niewyobrażalnych scenach, które wydarzyły się w Polsce".

"AGF awansowało do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów po występie, który na długo pozostanie w pamięci. Pomimo trudnego początku, drużyna z Aarhus zaliczyła imponujący powrót i zapewniła sobie awans, pokonując Lecha Poznań." - napisał tuż po meczu popularny duński portal bold.dk.

Niespodziewany awans fetowali również dziennikarze lokalnego portalu "Aarhus Stiftstidende", nazywając cały mecz "cudem". Strona "tv2.dk" zwróciła uwagę na historyczny wymiar triumfu AGF. Zgodnie z przedstawionymi informacjami był to trzeci w historii przypadek, by drużyna w europejskich pucharach awansowała po tym, jak w pierwszym meczu na swoim terenie przegrała trzema golami. Dodatkowo, taka historia wydarzyła się po raz pierwszy w Lidze Mistrzów.





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