O ile Górnik Zabrze trafił w eliminacjach Ligi Mistrzów na drużynę Fenerbahce i kwestia ewentualnego awansu do kolejnej rundy wydawała się miłą niespodzianką (ostatecznie dwumecz zakończył się wynikiem 1:2), o tyle kwestia pokonania duńskiego Aarhus przez Lecha była już obowiązkiem. Tym bardziej że, mistrz Polski wygrał pierwsze spotkanie 4:1. Niestety, przy Bułgarskiej w regulaminowym czasie gry padł wynik 0:3 dla gości, co dało im dogrywkę. Ostatecznie musiało dojść do rzutów karnych po tym, jak obie drużyny strzeliły w dogrywce, a w serii jedenastek lepszy okazał się zespół z Danii.

Taki wynik z Aarhus to dla mistrza Polski kompromitacja i zaprzepaszczona szansa na ewentualny awans do Ligi Mistrzów. Nie dziwi więc fakt, że po zakończeniu spotkania na "Kolejorza" spadła niemała krytyka. Swój komentarz na gorąco przedstawił również dziennikarz i ekspert Polsatu Sport, Roman Kołtoń.

Już w pierwszych słowach oddał on Duńczykom, że w ich szeregach było kilku zawodników, którzy spisywali się tego dnia przy Bułgarskiej naprawdę dobrze, jednak od razu dodał, że Lech nie może opierać na tym ewentualnej obrony.

- (...) To nie usprawiedliwia Lecha... Lech w Europie nie broni! I to jest podstawowy zarzut, który formułuję tutaj na gorąco po tym, jak zobaczyłem mecz i posłuchałem też kolegów, którzy zajmowali się tym spotkaniem - rozpoczął swoją wypowiedź Kołtoń na kanale "Prawda Futbolu" na YouTube.

Doświadczony dziennikarze nie mógł również pominąć wątku trenera Lecha Poznań, który w jego mniemaniu dostarczył krytykom jego osoby kolejnych argumentów do negatywnej opinii.

- Miało się wrażenie, że coś jest nie tak. Ja rzadko używam słów powszechnie uznawanych za wulgarne, ale też czasami mi się wymsknie takie słowo i trudno było nie reagować złością... My, kibice polskiej piłki, dziennikarze możemy się złościć, możemy sie irytować - natomiast, tym wszystkim musi zarządzać trener Niels Frederiksen! I to nie jest tak, że ja nie cenię tego trenera, natomiast zastanawiam się często, czy to jest trener na tyle taktyczny, żeby sobie radzić w Europie? Ten mecz ponownie dostarcza amunicji do tego, żeby zaatakować Nielsa Frederiksena - skwitował.

Niels Frederiksen Monika Wantoła INTERIA.PL

Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen Lukasz Gdak East News

Mikael Ishak z Lecha Poznań Lukasz Gdak East News





Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł 0:1. Gol Taliski z rzutu karnego Polsat Sport