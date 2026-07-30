Kompromitacja Lecha, a to nie koniec. Bezlitosna ocena, ma jeden główny zarzut

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Po pierwszym meczu Lecha Poznań z Aarhus w eliminacjach Ligi Mistrzów wydawało się, że mistrzowie Polski mają awans do kolejnej rundy w kieszeni, jednak niespodziewanie rywale odrobili straty i wywalczyli awans po rzutach karnych. Roman Kołtoń na gorąco skomentował to, co działo się przy ulicy Bułgarskiej i sformułował jeden główny zarzut w kierunku "Kolejorza".

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Pilkarze Lecha Poznań po odpadnięciu z el. Ligi MistrzówPAWEL JASKOLKANewspix.pl

O ile Górnik Zabrze trafił w eliminacjach Ligi Mistrzów na drużynę Fenerbahce i kwestia ewentualnego awansu do kolejnej rundy wydawała się miłą niespodzianką (ostatecznie dwumecz zakończył się wynikiem 1:2), o tyle kwestia pokonania duńskiego Aarhus przez Lecha była już obowiązkiem. Tym bardziej że, mistrz Polski wygrał pierwsze spotkanie 4:1. Niestety, przy Bułgarskiej w regulaminowym czasie gry padł wynik 0:3 dla gości, co dało im dogrywkę. Ostatecznie musiało dojść do rzutów karnych po tym, jak obie drużyny strzeliły w dogrywce, a w serii jedenastek lepszy okazał się zespół z Danii.

Taki wynik z Aarhus to dla mistrza Polski kompromitacja i zaprzepaszczona szansa na ewentualny awans do Ligi Mistrzów. Nie dziwi więc fakt, że po zakończeniu spotkania na "Kolejorza" spadła niemała krytyka. Swój komentarz na gorąco przedstawił również dziennikarz i ekspert Polsatu Sport, Roman Kołtoń.

Już w pierwszych słowach oddał on Duńczykom, że w ich szeregach było kilku zawodników, którzy spisywali się tego dnia przy Bułgarskiej naprawdę dobrze, jednak od razu dodał, że Lech nie może opierać na tym ewentualnej obrony.

- (...) To nie usprawiedliwia Lecha... Lech w Europie nie broni! I to jest podstawowy zarzut, który formułuję tutaj na gorąco po tym, jak zobaczyłem mecz i posłuchałem też kolegów, którzy zajmowali się tym spotkaniem - rozpoczął swoją wypowiedź Kołtoń na kanale "Prawda Futbolu" na YouTube.

Doświadczony dziennikarze nie mógł również pominąć wątku trenera Lecha Poznań, który w jego mniemaniu dostarczył krytykom jego osoby kolejnych argumentów do negatywnej opinii.

- Miało się wrażenie, że coś jest nie tak. Ja rzadko używam słów powszechnie uznawanych za wulgarne, ale też czasami mi się wymsknie takie słowo i trudno było nie reagować złością... My, kibice polskiej piłki, dziennikarze możemy się złościć, możemy sie irytować - natomiast, tym wszystkim musi zarządzać trener Niels Frederiksen! I to nie jest tak, że ja nie cenię tego trenera, natomiast zastanawiam się często, czy to jest trener na tyle taktyczny, żeby sobie radzić w Europie? Ten mecz ponownie dostarcza amunicji do tego, żeby zaatakować Nielsa Frederiksena - skwitował.

Liga Mistrzów - Kwal.
2 kolejka
29.07.2026
19:00
Zakończony po rzutach karnych
Filip Jagiełło
95'
Tobias Bech
32'
Kristian Arnstad
55' (k.)
Frederik Tingager
75'
Tomas Kristjansson
100'
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