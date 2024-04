Przed rewanżowym meczem w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów to FC Barcelona jest w lepszej sytuacji. Nie dość, że "Duma Katalonii" wygrała pierwsze starcie 3:2 , to drugie spotkanie rozegra na własnej stadionie. A środowa potyczka pokazała, że podopieczni Xaviego są w stanie neutralizować atuty paryżan i postraszyć ich w ofensywie.

"W naszej grze dobrze to wyglądało, pierwszą połowę zagraliśmy wzorowo. W tych pierwszych minutach drugiej połowy wydaje mi się, że zostaliśmy trochę w szatni. PSG też zmieniło się pod względem taktycznie, zanim to załapaliśmy, to straciliśmy dwie bramki. Ale sztuką jest odrobić to, strzelić trzy gole i wygrać na wyjeździe" - podkreślił kapitan reprezentacji Polski.