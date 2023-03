Kołtoń wpsomina szalony finał

Selekcjoner, który zadymił trybunę!

Kołtoń dodał: "Mati miał wcześniej wyprawę do Trabzonu, do Mirka Szymkowiaka. Przyleciał w dniu meczu, z przygodami. Pamiętam, że Janasa odebraliśmy na parkingu wśród setek autokarów, a później biegliśmy na stanowisko komentatorskie. To była szalona przygoda i szalony mecz. A może to jest właśnie definicja futbolu?".