Kolejny cios w Barcelonę. Fatalne wieści tuż przed meczem LM. Wydano komunikat

Dani Olmo nie znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz z Getafe CF . Pojawił się na murawie dopiero w trakcie drugiej połowie. Przebywał na niej około 30 minut, ale tyle wystarczyło, by nabawić się kolejnej w tym sezonie kontuzji.

" Piłkarz nabawił się przeciążenia mięśnia płaszczkowatego prawej nogi . Nie zagra w następnym meczu, a powrót do zajęć z zespołem będzie zależał od postępów w leczeniu" - to treść klubowego komunikatu, jaki ukazał się w niedzielne popołudnie.

Dani Olmo nie zagra w najbliższym meczu LM. Wariant optymistyczny: wraca już za tydzień

Tak się składa, że reprezentant Hiszpanii doznaje urazu kilkadziesiąt godzin przed meczem w Lidze Mistrzów . We wtorkowy wieczór "Blaugrana" zmierzy się z Benficą Lizbona na jej terenie . Rozpoczyna się finałowa batalia fazy zasadniczej, która zadecyduje o awansie do rywalizacji systemem pucharowym.

W sobotniej potyczce Olmo zaliczył 20 celnych podań (87 proc. skuteczności), jeden udany drybling, dwa wygrane pojedynki i cztery straty. Od początku bieżącego cyklu należy do pierwszoplanowych postaci "Dumy Katalonii" . Problemy zdrowotne nie dosięgają go jednak po raz pierwszy.

Z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego 26-letni pomocnik opuścił już w tym sezonie osiem spotkań. Potem długo wydawało się, że w rundzie rewanżowej w ogóle nie założy koszulki Barcelony - to efekt problemów z rejestracją na liście graczy uprawnionych do gry. Teraz kolejny powód do zmartwień.