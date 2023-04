Kolega Zielińskiego dokonał niezwykłego. Poprzednio zrobił to... Dudek

Rewanż ostatecznie zakończył się remisem 1-1 - najpierw na prowadzenie wyszedł zespół z Mediolanu, a to wszystko dzięki genialnemu rajdowi Rafaela Leao i jego kluczowemu podaniu do Oliviera Girouda . Potem, w samiutkiej końcówce potyczki, odpowiedzieć zdołał jeszcze Victor Osimhen, ale na cud dla " Azurrich " było już za późno.

Alex Meret jak... Jerzy Dudek. Skuteczna interwencja przełamała passę Milanu

Kto był poprzednim bramkarzem, który dokonał podobnej sztuki? Otóż był to... Jerzy Dudek w słynnym stambulskim finale LM z 2005 roku, kiedy to powstrzymał on strzał Andrija Szewczenki w serii "karniaków". Jak wie każdy fan futbolu, była to wówczas interwencja na wagę sięgnięcia po trofeum.