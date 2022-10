Kolega Lewandowskiego wprost: Nie zasługujemy, by być w Lidze Mistrzów

Oprac.: Wojciech Górski Liga Mistrzów

FC Barcelona jest już pewna, że nie przejdzie do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Na bolesny komentarz po spotkaniu z Bayernem Monachium zdobył się Pedri. - Nie zasługujemy na to, by być w Lidze Mistrzów - powiedział pomocnik Barcelony.

Zdjęcie Pedri / David S. Bustamante/Soccrates / Getty Images