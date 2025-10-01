Kolega Lewandowskiego już wie. PSG naprawdę chce to zrobić. To byłby hit

Przez wielu kibiców i ekspertów środowe starcie Barcelony z PSG jest postrzegane jako "zamiennik" finału, do którego mogło dojść w poprzednim sezonie. Przypomnijmy, w meczu o tytuł Francuzi rozbili 5:0 Inter Mediolan, który w półfinale po szalonym dwumeczu wyeliminował Katalończyków.

W zeszłej kampanii mistrzowie Francji i Hiszpanii prezentowali najbardziej efektowny futbol. Teraz przyjdzie im zmierzyć się w drugiej serii gier Ligi Mistrzów. W kadrze meczowej znalazło się nazwisko Erica Garcii. Zawodnik ten jest kluczowy w zespole Flicka przede wszystkim ze względu niesłychaną uniwersalność.

24-latek może wystąpić praktycznie na każdej defensywnej pozycji. Co więcej, widywaliśmy go także w środku pola. Garcia jest wychowankiem Barcelony. Lata 2017-2021 spędził w Manchesterze City, po czym wrócił do stolicy Katalonii. Na sezon 2023/24 wypożyczyła go Girona. Teraz znów jest zawodnikiem "Dumy Katalonii".

W poprzedniej kampanii Eric Garcia rozegrał łącznie 45 spotkań, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. W tej już sześciokrotnie jego nazwisko widniało w podstawowym składzie. Tym bardziej dziwić może fakt, że kontrakt 24-latka wygasa 30 czerwca przyszłego roku.

Obie strony negocjują przedłużenie umowy, ale jednocześnie sytuacji Garcii bacznie przygląda się wspomniane Paris Saint-Germain. "PSG Luisa Enrique bardzo uważnie śledzi rozwój tych rozmów i jest jasne, że w ciągu trzech miesięcy mogą negocjować z zawodnikiem w przypadku, gdy jego ciągłość nie zostanie sfinalizowana" - pisze "Sport".

Kataloński dziennik zaznacza również, że potencjalne ściągnięcie 24-letniego zawodnika z Barcelony, któremu zaufał Flick, "jest szansą rynkową". Według cytowanego źródła Garcia i jego obecny pracodawca powinni dojść do porozumienia, ale nie można wykluczyć scenariusza, w którym defensor za darmo podpisuje kontrakt z Paris Saint-Germain.

