Kluczowy piłkarz Realu nie zagra z City w Lidze Mistrzów?

Wszyscy trzej gracze Realu mają kłopoty mięśniowe. Medy powinien jednak być gotów i zagrać od początku w dzisiejszym hicie. Ocenia się, że Alaba ma 60 proc szans, największe wątpliwości dotyczą Casemiro. Defensywny pomocnik to piłkarz kluczowy dla Carlo Ancelottiego, druga linia w składzie: Modrić-Kroos-Casemiro wygrywała Ligę Mistrzów dla Królewskich trzy razy. Brazylijczyk uchodzi za największego wojownika w drużynie. Jego strata dziś byłaby bardzo odczuwalna. Może zastąpić go Fede Valverde lub Eduardo Camavinga, ale to zawodnicy znacznie mniej doświadczeni.

Również trener City Pep Guardiola ma problemy. Boczny obrońca Joan Cancelo jest zawieszony za kartki, a dwaj inni kluczowi defensorzy John Stones i Kyle Walker nie trenowali wczoraj z powodu urazów.

