Kluczowy karny i walka do samego końca. Tak Barcelona przekreśliła marzenia Borussii o pucharze

Po pierwsze - termin. Obecnie Superpuchar jest swoistym elementem rozpoczynania sezonu i odbywa się w sierpniu - przed laty planowano go jednak na okres... zimowy, wkomponowując go w inne rozgrywki. Było to do tego tym większe obciążenie dla uczestników, że jeszcze do drugiej połowy lat 90. o wszystkim rozstrzygał dwumecz.