Kluczowa decyzja przed meczem Barcelony w LM. Nagły zwrot akcji, klamka zapadła

Do niedzielnego meczu z Valencią (7:1) ekipa Barcelony przystąpiła bez Pedriego. 22-letni pomocnik zmagał się z kłopotami żołądkowymi. Dolegliwości były na tyle dokuczliwe, że mogły przełożyć się na co najmniej kilkudniową absencję. Taki scenariusz nie doczeka się jednak realizacji. Jak informuje kataloński "Sport", w poniedziałek piłkarz trenował już z resztą zespołu. To oznacza, że będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego w środowym starciu z Atalantą Bergami w Lidze Mistrzów.