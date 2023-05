Kluczowa decyzja przed hitem Ligi Mistrzów. Haaland już zaciera ręce

Pojedynek Realu Madryt z Manchesterem City w półfinale Ligi Mistrzów to dla wielu przedwczesny finał tych prestiżowych rozgrywek. A przy tym rewanż za ubiegłoroczne starcie na tym samym etapie. Wówczas po kosmicznej końcówce rewanżowego meczu przepustkę do wielkiego finału wywalczyli "Królewscy", którzy następnie sięgnęli po tytuł.

Czy i tym razem będziemy świadkami magicznej nocy na Estadio Santiago Bernabeu? Wiele na to wskazuje. Manchester City w ostatnim czasie zachwyca formą i zdaje się być idealnie przygotowany do końcówki sezonu. Znacznie słabiej wyglądają wyniki Realu Madryt, lecz ekipa trenera Carlo Ancelottiego w lidze walczy już tylko o wicemistrzostwo, co znaczącą wpływa na poziom motywacji. Dodatkowo "Los Blancos" przyzwyczaili nas do tego, że przy dźwiękach hymnu Ligi Mistrzów przeradzają się w ekipę nie do zdarcia.