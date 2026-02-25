Klub z Norwegii zaszokował świat. Czy polskie kluby mogą podążyć tą drogą?

Jeśli przed rokiem zachwycaliśmy się rajdem Legii i Jagiellonii w głąb Ligi Konferencji i faktem, że świetne występy przełożyły się nie tylko na poprawienie rankingowej sytuacji całej Ekstraklasy, lecz też na klubowe budżety. Warto zdać sobie sprawę, jakie "drobne" w skali najpoważniejszego futbolu zarobiły wówczas te kluby. Sam przychód Legii i Jagiellonii z tytułu przelewu od UEFA wyniósł około 11 mln euro, ale z tego trzeba było pokryć masę kosztów - serie lotów na mecze wyjazdowe, hotele, czasem nawet mini-zgrupowania, gdy po Europie nie opłacało się wracać do domu, gdyż w weekend w planach był odległy mecz wyjazdowy. Bodo/Glimt zapewniło sobie właśnie dokładnie tyle samo za... samo wyeliminowanie Interu Mediolan - przy nieporównywalnie niższych kosztach. W sumie tylko za tę edycję Ligi Mistrzów, norweski klub ma zagwarantowane... 53 mln euro. Gdyby nawet pomniejszyć tę kwotę o koszty, sama wartość nagrody od UEFA byłaby mniej więcej na poziomie rocznego budżetu Lecha Poznań, który pod tym względem jest w Ekstraklasie plasowany na drugim miejscu (za Legią, której budżet wynosi około 220 mln zł, lecz w obu przypadkach polskich klubów, budżety są zjadane przez koszty).

Dlatego dziś wspominanie zwycięskich dwumeczów polskich drużyn przeciwko Bodo - a mieliśmy takie dwa w ostatnich kilku latach - jest wspomnieniem zamierzchłym, nie do odtworzenia w obecnych realiach. Zresztą przed rokiem Norwegowie udowodnili to doskonale, ogrywając w dwumeczu mistrza Polski, Jagiellonię Białystok, 5:1. Dokładnie w takim samym stosunku, w jakim teraz odprawili Inter Mediolan. Bo Bodo/Glimt cały czas rośnie, a jedyne, co z tym klubem łączy dziś ekipy z Polski, to ich marzenia, by podążyć tą samą ścieżką.

Kto może być polskim Bodo/Glimt?

W przyszłym roku Bodo/Glimt będzie świętować dziesięciolecie awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Norwegii. Budżet wynosił wówczas 4 mln euro, więc chcąc zbudować coś odróżniającego się od innych, trzeba było szukać alternatywnych rozwiązań. Uznano, że takim będzie całkowita zmiana stylu gry i trzymanie się nowej wersji bez względu na początkowe niepowodzenia. Postawiono na ustawienie 4-3-3 przy jednoczesnej chęci dominowania opartego na posiadaniu piłki. W chwili, gdy była ona własnością zawodników Bodo, miała być szanowana, wyprowadzana krótko od bramki - bez kalkulowania starty. Według zasady wyznawanej przez Pepa Guardiolę: największym ryzykiem jest brak podejmowania ryzyka. W momencie, gdy piłkę miał rywal - miał być atakowany najwyżej, jak się da, w okolicach jego własnego pola karnego. Brzmi banalnie, ale stało się fundamentem pod obecne Bodo. Podobnie jak zatrudnienie Kjetila Knutsena - trenera, który nieprzerwanie prowadzi ten zespół od początku 2018 roku i jest nieczuły na oferty ze znacznie bogatszych lig. Knutsen na dziś prowadził Bodo w 359 meczach i zanotował w nich średnią punktów 2,0 na spotkanie.

Trudno zrozumieć, jak to wszystko jest możliwe, a można dorzucić kolejne dane: średnia pensja w Bodo jest na poziomie 30 tys. euro miesięcznie, czyli 360 tys. euro rocznie, podczas gdy Widzew Łódź oferować ma zawodnikom apanaże sięgające nawet miliona euro za 12 miesięcy. To rekordowe zarobki w Bodo. Porównując to, co ekipa z Norwegii obiecuje piłkarzom, jest w zasięgu kilku klubów Ekstraklasy. Poziom piłkarski jest natomiast wielokrotnie wyższy.

Dziś wspomniany Widzew próbuje się budować poprzez szerokie i drogie zakupy, co ma na celu nadrobienie kilku lat, gdy drużyna ta była co najwyżej przeciętna, jednak jeśli mamy czerpać z Bodo/Glimt - widać jak na dłoni, że żaden transfer nie nadrobi pracy u podstaw. Widzew już dziś bije Bodo pod kątem rekordowych transferów - w Norwegii nigdy nie sprowadzono piłkarza za 5 mln euro - natomiast na boisku nie ma żadnej tożsamości. Można się domyślać, że przez względnie niskie koszty, jakie generuje ekipa z północy Europy, nie dotykała jej presja finansowa powiązana z koniecznością osiągania wyników - co z kolei bezpośrednio dotyczy Legii Warszawa oraz w cyklu 2-3-letnim innych czołowych polskich klubów (przykładowo: Lech lub Raków są w stanie przetrwać na względnie wysokim poziomie przez rok bez Europy, ale kolejny rok przerwy mocno się już odbije).

W Bodo postawiono na jakość produktu. Gra oparta na kreatywności i intensywności, bez żadnych odstępstw w zależności od rywala, bez strachu o wynik, sprawiła, że wraz z drużyną, jako całością, rośli jej poszczególni członkowie. W efekcie przykuwali uwagę europejskich klubów szukających na rynku czegoś więcej, niż zawodnika do kontrataku, który zgubi się przy mozolnym przebijaniu zasieków lub przy określonej intensywności, dzięki czemu mówimy o naprawdę drogich transferach. Za najdroższego z nich - Alberta Gronbaeka - Stade Rennes zapłaciło 15 mln euro. Ale mamy też zawodników jak Jens Petter Hauge lub Patrick Berg, którzy z Bodo odchodzili na Zachód za 5 mln euro, a po tym, jak się tam nie sprawdzili, wracali do tego właśnie klubu. Hauge i Berg dziś znów stanowią o sile Bodo.

Najgłośniej o ewentualnym kopiowaniu tego modelu, mówi się dziś w Jagiellonii Białystok, która po bezpośredniej konfrontacji przed półtora roku, mówiła ustami swoich władz o wyznaczniku, jakim powinien być zespół z Norwegii. I faktycznie wydaje się, że jeśli komuś najbliżej do odwzorowania Bodo, to Jagiellonii - klub już ma swoją tożsamość pod względem gry, swoją drogą w wielu kwestiach podobną do swojego wzoru. Nie odchodzi od tej tożsamości, trzyma się jednego trenera, oraz ze względu na ogromny zysk wypracowany w ostatnich latach nie jest poddany presji finansowej.

